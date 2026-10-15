Karşıdan geçerken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Şükrü Uslu hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer'de yaya kazası: ölümle sonuçlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Alaçat Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, 77 yaşındaki Şükrü Uslu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Olayda, iddialara göre A.Ç. yönetimindeki 39 ACU 825 plakalı otomobilin çarpması sonucu Uslu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve Uslu ambulansla hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve hastanede yürütülen müdahaleler:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Şükrü Uslu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 77 YAŞINDAKİ ŞÜKRÜ USLU, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.