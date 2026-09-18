Kars’ın sahasını güçlendiren entegre üretim tesisleri hizmete girdi

Kars Belediyesi yeni üretim tesislerini ve makine filosunu tanıttı

Kars Belediyesi, kentin altyapı, yol ve üstyapı hizmetlerinde üretim kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği yatırımları toplu açılış töreniyle hizmete aldı. Açılışta 600 milyon TL tutarındaki yatırım kapsamında belediyeye kazandırılan 53 yeni iş makinesi ile birlikte, Yeni Asfalt, Beton ve Yol Malzemeleri Entegre Üretim Tesisleri resmen devreye sokuldu. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve çok sayıda davetli katıldı.

yatırımın kapsamı ve üretim kapasitesi:

Yatırımın temel amaçlarından biri, belediyenin yol yapım, bakım, onarım ve altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyduğu malzemeleri kendi bünyesinde üretmesini sağlamak. Bu doğrultuda kurulan tesisler ve kapasiteleri şu şekilde sıralanıyor: 110’luk konkasör tesisi, saatte 160 ton kapasiteli asfalt üretim tesisi, saatte 120 metreküp kapasiteli beton santrali, saatte 500 ton kapasiteli mekanik plent tesisi ve 1 adet mobil agrega yıkama tesisi. Bu altyapı, malzeme tedarik süreçlerinin hızlanmasına ve dışa bağımlılığın azalmasına katkı sağlayacak.

filoya eklenen makineler ve saha etkisi:

Belediyenin hizmet filosuna dahil edilen 53 iş makinesi ile saha çalışmaları güçlendirilecek. Yeni araç ve ekipmanların özellikle uzun ve ağır geçen kış şartlarında yol bakım ve onarım süreçlerini hızlandırması hedefleniyor. Yatırımla birlikte Kars Belediyesi, gerekli asfalt, beton ve agrega üretimini yerinde sağlayarak maliyetleri düşürmeyi ve müdahale sürelerini kısaltmayı amaçlıyor. Saatte 160 ton asfalt, saatte 120 m³ beton ve saatte 500 ton mekanik plent üretim kapasiteleri, kent genelindeki altyapı projelerinde temin süresini önemli ölçüde kısaltacak.

siyasi ve idari değerlendirmeler:

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın törende belediye başkanının çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bugün görüyoruz ki kıymetli hocam çok güzel ifadelerde bulundu. Yaptığı işlerle de bizi utandırmadı. Halka karşı, millete karşı olan sorumluluğunu yerinde getirdi belediye meclis üyeleriyle birlikte, tabi halkımızın biraz sabretmesi gerekiyordu. Bu kış hakikaten sert geçti. Netice itibariyle başkan aldığı araçlarıyla, kurduğu tesislerden verim almasını da bundan sonra hep beraber gözlemleyeceğiz. Borçsuz bir belediye, tesisleri olan bir belediye, arkasında güçlü bir Cumhur İttifakı ve nasip olursa bundan sonrada hizmet görmeyi Kars halkı sabırsızlıkla bekliyor.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise yerel yönetim anlayışına vurgu yaparak, belediyelerin kaynakları verimli kullanmasının ve kalıcı eserler ortaya koymasının önemini şu sözlerle anlattı: “Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel yönetimlere bakışımızın merkezinde, şehirlerimizin imkanlarını doğru değerlendiren, kaynaklarını verimli kullanan, günübirlik uygulamalar yerine kalıcı eserler ortaya koyan ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı esas alan bir belediyecilik anlayışı bulunmaktadır. ... Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ’Yeni Asfalt, Beton ve Yol Malzemeleri Entegre Üretim Tesisleri’ de bu anlayışın Kars’taki önemli karşılıklarından biridir.”

beklenen sonuçlar ve hizmetin sürdürülebilirliği

Kars Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu entegre üretim altyapısı ve genişleyen makine filosu, kentin yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarında hız ve süreklilik vaat ediyor. Yatırım sayesinde malzeme temini hızlanacak, maliyet yönetimi daha etkin hale gelecek ve saha müdahaleleri kesintisiz yürütülebilecek. Belediye yetkilileri, bu kapasitenin Kars’ın farklı noktalarında yürütülecek yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında doğrudan etki edeceğini, hizmetlerin daha verimli ve hızlı sunulacağını belirtiyor. Yeni tesisler ve araç filosu ile Kars Belediyesi, kent genelinde altyapı hizmetlerini güçlendirerek vatandaşlara daha hızlı hizmet ulaştırmayı hedefliyor.

TOPLAM 600 MİLYON TL YATIRIM BEDELİNE SAHİP YATIRIMLARIN AÇILIŞ TÖRENİNE MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SADİR DURMAZ, AK PARTİ KARS MİLLETVEKİLİ ADEM ÇALKIN, KARS BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. ÖTÜKEN SENGER İLE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.