Dolar 48,7992 +0,08%
Euro 56,0071 +0,01%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.875,05 -0,97%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,30 -4,02%
--°

Karşıyaka galibiyet hasretiyle İzmir derbisine hazırlanıyor

Karşıyaka, 3 haftada 1 yenilgi ve 2 beraberlikle 2 puanda kaldı; Basatemür savunmayı düzelterek Gaziemirspor karşısında ilk galibiyeti arıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka galibiyet hasretiyle İzmir derbisine hazırlanıyor

sezona istenen başlangıç olmadı:

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 3 maçta beklediği sonuçları alamadı. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk haftada Etimesgut Belediyespor deplasmanında 1-0 yenildi, ikinci haftada evinde oynadığı İzmir derbisinde Altay ile 1-1 berabere kaldı, son olarak Bursa Yıldırımspor deplasmanında 2-2'lik skoru gördü. Bu sonuçlarla takımın hanesine 2 puan yazıldı ve henüz ilk galibiyetle tanışılamadı.

puan tablosu ve hedefler:

Karşıyaka'nın önündeki kısa vadeli hedefi, bu hafta sonu oynanacak olan İzmir derbisinde Gaziemirspor'u mağlup ederek hem sezona moral kazandırmak hem de ligde yeni bir sayfa açmak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri için galibiyet, hem takımın özgüvenini yükseltecek hem de taraftar beklentilerini yatıştıracak önemli bir adım olacak.

savunma sorunları ve çözüm arayışı:

Üç maçta takımın skor üretme eğilimi görülürken savunma hattındaki zaaflar sürdü. Karşıyaka, ilk üç maçta kalesinde 4 gol görürken rakip fileleri 3 kez havalandırabildi. Özellikle ikinci ve üçüncü haftalarda atılan goller, savunmadaki organizasyon eksikliklerini ortaya koydu. Basatemür'ün Gaziemirspor mücadelesi öncesinde savunma hattıyla özel olarak ilgilendiği ve oyunculara gerekli uyarılarda bulunduğu bildirildi; teknik ekip, hem savunma düzenini sağlamak hem de maç içinde disiplinli bir görüntü almak için planlar yapıyor.

Genel olarak Karşıyaka için bu dönem, sonuç arayışı kadar savunma dengesini kurma mücadelesi anlamına geliyor. Önümüzdeki maç, hem puan hem de takım kimliği açısından kritik bir eşik niteliğinde olacak.

KARŞIYAKA, GALİBİYETE HASRET

KARŞIYAKA, GALİBİYETE HASRET

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor
images

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor
images

Dursun Ali Arslan anısına Gebze'de düzenlenen turnuva ilk günde vefayı sahaya ta...
images

Elazığspor tribünlerinde tek ses hedefiyle taraftarlar Gakgoşlar altında birleşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı