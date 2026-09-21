Karşıyaka galibiyet hasretiyle İzmir derbisine hazırlanıyor

sezona istenen başlangıç olmadı:

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 3 maçta beklediği sonuçları alamadı. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk haftada Etimesgut Belediyespor deplasmanında 1-0 yenildi, ikinci haftada evinde oynadığı İzmir derbisinde Altay ile 1-1 berabere kaldı, son olarak Bursa Yıldırımspor deplasmanında 2-2'lik skoru gördü. Bu sonuçlarla takımın hanesine 2 puan yazıldı ve henüz ilk galibiyetle tanışılamadı.

puan tablosu ve hedefler:

Karşıyaka'nın önündeki kısa vadeli hedefi, bu hafta sonu oynanacak olan İzmir derbisinde Gaziemirspor'u mağlup ederek hem sezona moral kazandırmak hem de ligde yeni bir sayfa açmak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri için galibiyet, hem takımın özgüvenini yükseltecek hem de taraftar beklentilerini yatıştıracak önemli bir adım olacak.

savunma sorunları ve çözüm arayışı:

Üç maçta takımın skor üretme eğilimi görülürken savunma hattındaki zaaflar sürdü. Karşıyaka, ilk üç maçta kalesinde 4 gol görürken rakip fileleri 3 kez havalandırabildi. Özellikle ikinci ve üçüncü haftalarda atılan goller, savunmadaki organizasyon eksikliklerini ortaya koydu. Basatemür'ün Gaziemirspor mücadelesi öncesinde savunma hattıyla özel olarak ilgilendiği ve oyunculara gerekli uyarılarda bulunduğu bildirildi; teknik ekip, hem savunma düzenini sağlamak hem de maç içinde disiplinli bir görüntü almak için planlar yapıyor.

Genel olarak Karşıyaka için bu dönem, sonuç arayışı kadar savunma dengesini kurma mücadelesi anlamına geliyor. Önümüzdeki maç, hem puan hem de takım kimliği açısından kritik bir eşik niteliğinde olacak.

KARŞIYAKA, GALİBİYETE HASRET