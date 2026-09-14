Karşıyaka galibiyet hasretiyle lige tutunmaya çalışıyor

karşıyaka'da lig başlangıcı beklentinin altında

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, yeni sezona istediği ritmi tutturamayarak ilk iki haftada galibiyetle tanışamadı. Kulüp, kadrosunu büyük ölçüde korumasına ve yapılan takviyelere rağmen sezona sadece 1 puan ile başladı ve puan tablosunda 13. sırada yer aldı.

ilk iki maçın sonuçları:

Sezonun açılış haftasında yeşil-kırmızılılar deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı ve maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. İkinci haftada evinde ezeli rakibi Altay ile oynayan Karşıyaka, mücadeleyi 1-1 beraberlikle tamamladı. Bu sonuçlar, takımdaki beklentilerin altında kalan performansın somut göstergesi oldu.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımın mevcut durumunu düzeltmek için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti ve kısa sürede galibiyet serisine başlamak istediklerini ifade etti. Yönetim ve teknik heyetin hedefi, sezon başında koyulan üst sıralara oynama beklentisini koruyarak takımda moral ve oyun disiplinini yeniden tesis etmek.

bursa yıldırım maçı ve hedefler:

Karşıyaka, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bursa Yıldırımspor karşılaşmasını dönüm noktası olarak görüyor. İzmir temsilcisi, bu maçı kazanarak hem ilk üç puanını almak hem de üst üste gelen olumsuz sonuçların yarattığı baskıyı hafifletmek istiyor. Teknik ekip hafta içinde taktiksel ve mental hazırlıklara ağırlık verirken, oyuncuların hızlı reaksiyon göstermesi ve saha içindeki organizasyonun düzelmesi öncelikler arasında.

İlk iki haftadaki puan kayıpları, Karşıyaka'yı zirve yarışının gerisine düşürmüş olsa da kulüp içinde hedefler korunuyor; önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar takımın sezon seyrini belirleyecek.

KARŞIYAKA’DAN LİGE KÖTÜ BAŞLANGIÇ