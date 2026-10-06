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Karşıyaka mahallesi'nde altyapı atağı: doğalgaz ve içme suyu çalışmaları başladı

Yenice Belediyesi Karşıyaka Mahallesi'nde doğalgaz, içme suyu ve altyapı yenileme çalışmalarını başlattı; Başkan Sertaş Karakaş yerinde bilgi aldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karşıyaka mahallesi'nde altyapı atağı: doğalgaz ve içme suyu çalışmaları başladı

Karşıyaka mahallesi'nde çalışmalar başladı:

Karabük'ün Yenice ilçesinde, Karşıyaka Mahallesinde doğalgaz, içme suyu ve altyapı yenileme çalışmaları resmen başlatıldı. Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş ile Belediye Meclis Üyesi Ergün Karakırık, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme ve yetkililerden alınan bilgiler:

Başkan Karakaş ve Meclis Üyesi Karakırık, sahada uygulama ve iş programı hakkında bilgi alıp çalışmaların seyrini gözlemledi. Belediye yetkilileri, altyapı çalışmalarının planlı şekilde ilerlediğini ve önceden hazırlanan program çerçevesinde sürdüğünü aktardı.

Hedefler ve mahalleye etkisi:

Karakaş, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen altyapı çalışmalarında büyük bölümünün tamamlandığını belirtti. Karşıyaka Mahallesi'ndeki çalışmaların da tamamlanmasıyla Yenice'nin altyapısının daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşacağını, bunun da vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan Karakaş, projeyi Yenice'nin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olarak nitelendirerek mahalle sakinleri ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE, KARŞIYAKA MAHALLESİ’NDE DOĞALGAZ, İÇME SUYU VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINA...

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE, KARŞIYAKA MAHALLESİ’NDE DOĞALGAZ, İÇME SUYU VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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