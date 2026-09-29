Karşıyaka oyun kurucu hattını Markel Starks ile güçlendirdi

transfer duyurusu:

Karşıyaka Basketbol, resmi açıklamayla Markel Starks'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Basketbol Süper Ligi'nde sezona mağlubiyetle başlayan İzmir ekibi, takımın oyun kurucu rotasyonunu güçlendirmek için tecrübeli bir isme yöneldi.

kariyer ve geçmiş sezon:

35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu geçen sezon Manisa Basket formasıyla sahada yer aldı. Türkiye'de daha önce Yalova, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor ve Büyükçekmece gibi takımlarda görev yaptı.

son sezon istatistikleri ve beklenti:

Starks, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 14 maçta forma giydi ve maç başına 9.3 sayı, 1.9 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakaladı. Bu hamle, Karşıyaka'nın oyun planına tecrübe ve organizasyon katkısı eklemeyi amaçlıyor.

Önümüzdeki dönemde Starks'ın sahadaki rolü ve takım içindeki uyumu, Karşıyaka'nın hücum çeşitliliği ile asist üretimini belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkacak.

KARŞIYAKA BASKETBOL, ABD'Lİ OYUN KURUCU MARKEL STARKS'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.