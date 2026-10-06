Karşıyaka üstün performansla Türkiye Kupası'nda tur atladı

maç sonucu

Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor — Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı kazanarak üst tura yükseldi.

maç özeti:

Maça golle başlayan taraf 19. dakikada kaydedilen Hıdır Aytekin'in kendi kalesine attığı gol (dk. 19 k.k) ile 1923 Afyonspor oldu. Karşıyaka, 26. dakikada Eren Arda ile eşitliği sağladı ve ikinci yarının başında yine Eren Arda'nın 51. dakikadaki golü ile öne geçti. Mücadelenin 76. dakikasında Erhan skoru 3-1'e taşıdı ve Karşıyaka sahadan üstün ayrıldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Karşıyaka: Sadri Ege, Mahmut, Hıdır, Arda Baran, Mevlüt Can, Efe Utku (Alpay dk. 68), Berat (Enes dk. 46), Tuğay (Erhan dk. 66), Emircan, Samet (Bartu Can dk. 83), Eren Arda (Fehmi dk. 66). Teknik Direktör: Zafer Uysal.

1923 Afyonspor: Selimcan, Özgür (Ahmet dk. 46), Hamza (Aytaç dk. 67), Burak, Hakan, İsmail Mert (Furkan Tuşik dk. 46), Arda (Furkan Çarkçı dk. 46), Emre, Muhammed, Burak (Mustafa dk. 86), Kemal Mert. Teknik Direktör: Sabutay Bayülken.

Goller: Eren Arda (dk. 26 ve 51), Erhan (dk. 76) (Karşıyaka); Hıdır Aytekin (dk. 19 k.k) (1923 Afyonspor).

Hakemler: Hüseyin Hakan Bodur, Ramazan Çiftçi, Yusuf Can Bük. Sarı kartlar: Efe Utku, Mevlüt Can, Fehmi (Karşıyaka); Hamza, Burak, Furkan Tuşik (1923 Afyonspor).

KARŞIYAKA - 1923 AFYONSPOR MAÇINDAN KARELER