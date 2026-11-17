Karşıyaka'nın yükselişi:

Karşıyaka, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde yakaladığı seri sonuçlarla lig tablosunda dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan takım, ilk dört haftadaki olumsuz sonuçların ardından Burhanettin Basatemür ile yollarını ayırdı ve Uysal göreve getirildi.

Zafer Uysal'ın etkisi:

Uysal, takımın başında çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 22 puan topladı. Bu dönemde maç başına ortalama 2.75 puan elde eden 50 yaşındaki teknik adam, yeşil-kırmızılılara hızlı bir ivme kazandırdı. Uysal dönemi öncesinde sezonun ilk 4 haftasında alınan sonuçlar sonrası Basatemür'ün takımla kaldığı sürede ortalama puan 0.50 olarak kayıtlara geçmişti.

Play-off ve liderlik hedefi:

Alt sıralardan kurtularak ilk kez play-off hattına giren İzmir temsilcisi, bu çıkışla 5. sıraya yükseldi ve lider Etimesgut Spor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Karşıyaka, bu hafta sahasında karşılaşacağı Alanya 1221 karşılaşmasını kazanması ve rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda liderlik koltuğuna oturma fırsatı yakalayabilecek.

KARŞIYAKA, ZAFER UYSAL’LA ZİRVEYE ORTAK OLDU (ARŞİV)