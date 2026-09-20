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Karşıyaka'da aile tartışması ölümle sonuçlandı

Denizli Pamukkale'de çıkan kavgada, konuşma engelli kadınla birlikte yaşayan Ali A., kadının ablasını öldürdü, ağabeyini yaraladı; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karşıyaka'da aile tartışması ölümle sonuçlandı

Karşıyaka'da aile tartışması ölümle sonuçlandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün saat 22.00 civarında meydana gelen olayda, dini nikah ile birliktelik yaşadığı belirtilen konuşma engelli kadının ailesiyle tartışan Ali A. (45), çıkan kavgada kadının ablası Ayşe Pabuccu (43)'yu bıçaklayarak öldürdü, ağabeyi Mehmet Pabuccu (49)'yu ise yaraladı.

Olayın ayrıntıları:

İddialara göre, aynı mahallede birlikte yaşadığı kadınla resmi nikahı olmayan Ali A. ile kadının yakınları arasında birlikteliğe yönelik tepki nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından abla ve ağabey, Ali A.'nın evine giderek sözlü çekişmeye dönüştü. Evdeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve zanlı iki kardeşi bıçakladı.

Vücuduna 7 bıçak darbesi aldığı belirtilen Ayşe Pabuccu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Pabuccu ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve yasal süreç:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu vakâ, resmi nikah olmadan birlikte yaşama ve aile içi anlaşmazlıkların kontrolsüz biçimde tırmanmasının, kısa sürede ağır sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE DİNİ NİKAHLA EVLENDİĞİ KONUŞMA ENGELLİ KADININ AİLESİYLE TARTIŞAN...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE DİNİ NİKAHLA EVLENDİĞİ KONUŞMA ENGELLİ KADININ AİLESİYLE TARTIŞAN ALİ AVCI (45), ÇIKAN KAVGADA KADININ ABLASI AYŞE PABUCCU’YU (43) BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, AĞABEYİ MEHMET PABUCCU’YU (49) İSE YARALADI. GÖZALTINA ALINAN AVCI, SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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