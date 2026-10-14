Karşıyaka'da çöp krizi mahalleleri rahatsız ediyor

karşıyaka sokaklarında bir haftadır biriken atıklar:

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde günlerdir toplanmayan evsel atıklar, mahalle sokaklarında çöp yığınlarına dönüştü. Taşan konteynerler ve yayılan kötü koku, çevrede yaşayanların tepkisini çekti; sokaklar hem görüntü hem de sağlık açısından sorunlu hale geldi.

Belediyenin filoya 17 yeni çöp kamyonu katmasına rağmen yaşanan aksaklık, çevre sakinlerinde üzüntü ve öfke yarattı. Hizmetin aksadığı mahallelerde biriken çöpler, yaz aylarında daha yoğun şekilde hissedilen sinek ve haşere sorununu yeniden gündeme taşıdı.

mahalle sakinlerinin şikayetleri:

Nergis Mahallesi’nden 50 yıllık bir sakin, kaldırım kenarındaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştığını belirterek belediye ekiplerini eleştirdi: "50 senedir buradayım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Belediye arabası geliyor, üzeri otomatik kapalı. Şoför duruyor, araç yanaşıyor ama yanındaki görevli inip dışarıdaki poşetleri araca atmıyor. Temizliğe gelmişsin, bunu yapman lazım. Çöpleri toplamaktan ben bıktım."

Sema Öziçerli adlı başka bir vatandaş ise durumun halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı: "Bu görüntüden gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Bizler için hiç iyi değil. Aynı zamanda hastalık ve sinek üretiyor. Yazın zaten bu durumu çok yaşadık. Geri dönüşümcüler bile geri dönüşümleri almıyor. Bir an önce bu problem çözülsün."

turistik ve yerleşim alanında etkiler:

Almanya’dan geldiğini söyleyen Gülsün Şeker, durumun özellikle kentin bazı bölgelerinde daha olumsuz algı oluşturduğunu belirtti: "Orada da bazen büyük şehirlerde bu durumlar oluyor ama burası bilhassa çok kötü. Bir an önce ihalelerin bitirilmesi ve bu durumun yok edilmesi çok iyi olur. Burada fareler falan da dolaşıyordur."

Vatandaşların ortak talebi, çöp toplama hizmetindeki aksaklığın kısa sürede giderilmesi ve düzenli toplamanın sağlanması yönünde. Komşuluk dayanışması çerçevesinde bazı sakinlerin kendileri temizlik yapmaya çalıştığı görülürken, uzun vadeli çözüm için belediye müdahalesi bekleniyor.

benzer vakalar ve geçmiş deneyimler:

Bölge sakinleri, yaşanan sorunun yeni olmadığını hatırlatarak belediyenin daha önce de benzer aksaklıklar yaşandığını dile getirdi. Karşıyaka’da geçtiğimiz yılın eylül ayında belediye şirketlerinde çalışan işçilerin alacaklarını alamamaları nedeniyle yapılan iş bırakma eylemleri sonucu benzer görüntüler ortaya çıkmıştı; bu nedenle mevcut krizin tekrarlanması kaygı yaratıyor.

Yetkililerden beklenti, günlük toplama programlarının yeniden düzenlenmesi, eksik ekipman veya personel sorunlarının tespit edilerek giderilmesi ve halk sağlığını tehdit eden görüntülerin ortadan kaldırılması yönünde yoğun bir çalışma başlatılmasıdır.

KARŞIYAKA İLÇESİNDE GÜNLERDİR TOPLANMAYAN EVSEL ATIKLAR NEDENİYLE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞURKEN, TAŞAN KONTEYNERLER VE YAYILAN KÖTÜ KOKU VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE YOL AÇTI.