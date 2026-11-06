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Karşıyaka'da eş zamanlı baskın: 7 şüpheli gözaltında

Karşıyaka'da üç adrese eş zamanlı operasyonla 7 şüpheli yakalandı; adreslerde bin 320 uyuşturucu hap, metamfetamin, esrar, silah ve para bulundu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karşıyaka'da eş zamanlı baskın: 7 şüpheli gözaltında

Operasyonun yürütülmesi:

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 17.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7424 Sokak üzerindeki üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında toplam 7 şüpheli yakalandı ve şahıslar sağlık ile güvenlik kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda bin 320 adet uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile esrar maddesi, 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, bir miktar döviz, 12 bin 125 TL ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

şüphelilerin durumu ve soruşturma:

Gözaltına alınanlar arasında, yangına sebebiyet vermeden ifadeye yönelik 1 gündür arandığı belirlenen 16 yaşındaki bir şüphelinin de bulunduğu bildirildi. Şahısların sorgulamalarıyla birlikte olayla bağlantıların tespitine yönelik soruşturma sürdürülüyor.

İZMİR&#039;İN KARŞIYAKA İLÇESİNDE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI....

İZMİR'İN KARŞIYAKA İLÇESİNDE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP, SİLAH VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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