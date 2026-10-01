Karşıyaka'da Galatasaray randevusu: maç seyircisiz

Karşıyaka-Galatasaray randevusu:

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Karşıyaka, yarın saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma, yeşil-kırmızılı kulübün geçen sezonun son haftasında Bursaspor ile oynadığı maçın ardından aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Maç öncesi takımların durumu:

Galatasaray, ligdeki ilk haftada sahasında Çayırova Belediyesi'ni 102-79 yenerek sezona galibiyetle başladı. İzmir temsilcisi Karşıyaka ise deplasmanda Türk Telekom'a 73-72 mağlup oldu ve ikinci haftada galibiyet arayışını sürdürecek.

Tribünlerin yokluğunun etkisi:

Seyircisiz oynanacak olması, Karşıyaka için ev sahibi avantajını sınırlıyor. Buna karşın taraftarlar, takımlarını henüz salon içinde izleyemedikleri için bu akşam yapılacak antrenmanın son bölümünü takip ederek oyunculara moral verecekler. Kulüp ve oyuncular için bu maç, hem ligde puan kazanma hem de seyircisiz ortamda performans gösterebilme açısından belirleyici olacak.

KARŞIYAKA, BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN İKİNCİ HAFTASINDA YARIN SAAT 19.00'DA GALATASARAY'I KONUK EDECEK. (ARŞİV)