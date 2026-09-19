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Karşıyaka'da kilo verme merkezinde gizli kamera iddiası ve karşılıklı suçlamalar

İzmir Karşıyaka'daki SlimShape merkezinde duşta gizli kamera bulundu; işletmeci cihazın dışarıdan yerleştirildiğini ileri sürüp marka karalamaya karşı hukuki adım attı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karşıyaka'da kilo verme merkezinde gizli kamera iddiası ve karşılıklı suçlamalar

Karşıyaka'da bir kilo verme merkezinde gizli kamera keşfi soruşturmayı başlattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hizmet veren SlimShape isimli kilo verme merkezinin duş bölümünde gizli bir kamera bulunduğu iddiası, hem müşteriler hem de işletme için gerilime yol açtı. Olayı fark eden üye H.C. cep telefonuyla görüntü alıp emniyete başvurdu. Başlatılan adli ve idari inceleme sürüyor.

Olayın tespiti ve emniyet işlemleri:

İşletme sahibi Rüya Doğan Arsalı yaklaşık 10 aydır işletmecilik yaptıklarını ve olay anında tesiste olmadığını belirtti. H.C.'nin çektiği video sonrası şubede şüpheli bir kişinin hızla ayrıldığına dair bilgi aldıklarını aktaran Arsalı, bunun üzerine derhal polis çağırdıklarını ve personeli içeri sokmadıklarını söyledi.

İlk incelemede polis ve bekçilerin soyunma odasında doğrudan bir bulguya rastlamadığı ifade edildi. Ancak Arsalı, karakolda izlenen video kaydının gerisindeki detaylar sonrası ek inceleme talep edildiğini belirtti. Emniyet ekipleriyle birlikte yapılan daha detaylı kontrolde alanda gizli bir mercek tespit edildi.

İşletmecinin iddiaları ve hukuki adımlar:

Arsalı, kameranın işletme tarafından yerleştirilmediğini, cihazın sonradan konulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu ve bunun bir kumpas veya marka suikastı olduğunu iddia etti. Arsalı, şüphelinin sektörel rakip olabileceğini ve önceden sosyal mecralarda kendilerine karşı karalama çalışmaları yürütüldüğünü dile getirdi.

İşletme yetkilileri, soyunma odası dışındaki tüm şube içi kamera kayıtlarını emniyete teslim ettiklerini ve mevcut üyelerin kendilerine destek verdiğini belirtti. Arsalı, gerçeğin ortaya çıkması için tüm yasal yollara başvurduklarını, videoyu çeken H.C. dahil olmak üzere cihazı yerleştiren veya olayı gerçekleştiren tüm kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şirket avukatının süreci sonuna kadar takip edeceği bildirildi.

Soruşturma halen devam ediyor; emniyet ve adli makamlar olayın tüm boyutlarını incelemeye aldı. İşletme iddialarını güçlü bir şekilde reddederken, olaya karışan tüm tarafların ifadeleri ve şube içi kamera kayıtları delil olarak değerlendiriliyor.

Not: Olayla ilgili resmi soruşturmanın sonuçlanması bekleniyor ve adli sürecin neticesine göre ek açıklamalar yapılacağı belirtildi.

İŞLETME SAHİBİ RÜYA DOĞAN ARSALI

İŞLETME SAHİBİ RÜYA DOĞAN ARSALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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