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Karşıyaka'da tasmasız pitbullun saldırısı: beş çocuk annesi parmağı dikilemedi, sokağa çıkamıyor

İzmir Karşıyaka'da tasmasız pitbullun saldırısında sağ işaret parmağı parçalanan Ayşe Ortan ameliyatla yerine dikilemedi; köpek hâlâ bulunamadı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karşıyaka'da tasmasız pitbullun saldırısı: beş çocuk annesi parmağı dikilemedi, sokağa çıkamıyor

Olayın gelişimi:

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde 19 Ağustos öğle saatlerinde meydana gelen olayda, beş çocuk annesi Ayşe Ortan, teriyer cinsi köpeği Jelibon ile fırından dönerken bir market önünde bekleyen pitbullun saldırısına uğradı. Pitbullun tasmasız ve ağızlıksız olduğu belirtiliyor.

Önce küçük köpeğe yönelen hayvan, onu kurtarmaya çalışan Ortan'a da saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sırasında köpeğin ağzına sokulan paspas sopasının kırılmasıyla Ortan'ın sağ işaret parmağı koptu. Vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarılan Ortan, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale ve tedavi süreci:

Doktorlar tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyona rağmen, kopan parmak aşırı parçalandığı için yerine dikilemedi. Mağdurun ifadesinde sopanın kırılmasıyla parmağın hayvanın ağzında koptuğu, arka ayaklardan çekilerek kurtarıldığı anlatıldı. Olayın ardından Ortan'ın hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi biçimde etkilendiği bildirildi.

Ortaya çıkan yaralanmanın ciddiyeti ve parmağın yerine dikilememesi, mağdurun günlük yaşamında ve mesleğinde önemli kayıplara yol açtı; Ortan işini kaybettiğini söyledi ve tedavi sürecinin ardından sokağa çıkmaktan korktuğunu belirtti.

Hukuki süreç ve mağdurun tepkisi:

Olay sonrası Ortan ve kızı, köpeğin sahibi olduğu tespit edilen Sibel G. hakkında polise şikayette bulundu. Sibel G.'nin köpeğin saldırı sonrası kaçtığını iddia ettiği öğrenildi; mağdur ise köpeğin sahibinin köpeği sakladığından şüpheleniyor. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor ve saldırgan köpeğin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Ortan, yaşadığı olayın ardından yetkililerden tasmasız ve ağızlıksız köpek gezdirenlere karşı yaptırımlar beklediğini söyledi. Kendisinin aynı zamanda şiir yazdığını belirten Ortan, duruşmada hakime köpeğin sahibine yönelik yazdığı şiiri okuyacağını ifade etti.

Ortan'ın duruşmadaki tepkisi:

Bre gafil, neden takmadın köpeğine ağızlık? Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık. Aklında var mıydı yoksa biraz noksanlık? Kusura bakma, sen insan değilsin. Bu bir hata asla olamaz. Kul hakkı yüce divanda tartışılmaz. Hakim bey, takdir sizindir. Bu parmağı helal etmiyorum.

Olayın ardından kamuoyunda benzer vakalara ilişkin endişeler gündeme gelirken, mağdurun talepleri ve soruşturma sonuçları takip ediliyor. Yetkililer saldırgan köpeğin bulunması ve olaya ilişkin kusurun tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KÜÇÜK KÖPEĞİYLE YÜRÜYÜŞE ÇIKAN 5 ÇOCUK ANNESİ AYŞE ORTAN&#039;A SALDIRDI. DEHŞET ANLARINDA SAĞ İŞARET...

KÜÇÜK KÖPEĞİYLE YÜRÜYÜŞE ÇIKAN 5 ÇOCUK ANNESİ AYŞE ORTAN'A SALDIRDI. DEHŞET ANLARINDA SAĞ İŞARET PARMAĞI KOPAN TALİHSİZ KADININ UZVU, PARÇALANDIĞI İÇİN AMELİYATLA YERİNE DİKİLEMEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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