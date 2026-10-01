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Karşıyaka’da yeni dönem: Zafer Uysal ve ekibi sahada

Karşıyaka, teknik direktör Zafer Uysal'ın yardımcı antrenör Fatih Egedik, kaleci antrenörü Recep Öztürk ve performans ekibini açıkladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karşıyaka’da yeni dönem: Zafer Uysal ve ekibi sahada

Karşıyaka’da teknik ekip netleşti

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta göreve başlayan teknik direktör Zafer Uysal ile yeni dönemine başladı. Uysal, antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra ekibini resmen duyurdu; takımın saha içi ve saha dışı sorumluluklarını paylaşacak isimler belirlendi.

teknik ekip kimlerden oluşuyor:

Zafer Uysal'ın kadrosunda yardımcı antrenör olarak Fatih Egedik, kaleci antrenörü olarak Recep Öztürk, atletik performans antrenörü olarak Harun Özcan Çakmak ve maç performans ile analiz sorumlusu olarak Yavuz Tarhan yer alıyor. Bu atama, hem maç içi taktik hem de fiziksel hazırlık yönlerinden bütüncül bir yaklaşım hedefliyor.

yol ayrılığı ve ilk sınav:

Sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde başlayan Karşıyaka, ilk 4 haftada alınan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrasında teknik kadro değişikliğine gitti. Yeni dönemin ilk resmi sınavı, 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak ve Uysal'ın takımın başındaki ilk maçı Kepezspor karşısında olacak. Yönetim ve teknik ekip, bu maçla birlikte ivme yakalamayı hedefliyor.

(SOLDAN SAĞA) YAVUZ TARHAN, FATİH EGEDİK, ZAFER UYSAL, RECEP ÖZTÜRK, HARUN ÖZCAN ÇAKMAK

(SOLDAN SAĞA) YAVUZ TARHAN, FATİH EGEDİK, ZAFER UYSAL, RECEP ÖZTÜRK, HARUN ÖZCAN ÇAKMAK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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