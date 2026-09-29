Karşıyaka'da yeni sayfa: Zafer Uysal dönemi resmen başladı

Karşıyaka'da teknik direktör değişikliği:

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup kadrosunda teknik direktörlük görevine 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Zafer Uysal'ı getirdiğini resmen açıkladı. Atama, kulübün teknik direktörlük koltuğunu boş bırakan Burhanettin Basatemür'ün yerine yapıldı.

kulüp açıklaması:

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada yönetimin Uysal ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Kulüp mesajında, yeni teknik direktör ve ekibine "görevlerinde başarılar" dilendi ve anlaşmanın camiaya hayırlı olması temennisi paylaşıldı.

teknik ekip ve hedefler:

Karşıyaka yönetimi, Uysal yönetimindeki teknik ekibin takımda istikrar sağlamasını ve sezon boyunca olumlu bir performans ortaya koymasını bekliyor. Kulübün açıklamasında ayrıca takımın birlikte başarılı ve güzel bir sezon geçirmesi temenni edildi.

Resmi duyuru ile birlikte camiada yeni döneme ilişkin beklentiler yükselirken, taraftarlar ve yönetim önümüzdeki maçlar öncesi teknik ekibin saha içi ve saha dışı organizasyonuna odaklanacak.

KARŞIYAKA’DA ZAFER UYSAL DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI (ORTA SOLDAKİ ZAFER UYSAL- TİŞÖRTLÜ - ORTA SAĞDAKİ YİĞİT TUSDER - KARŞIYAKA BAŞKANI)