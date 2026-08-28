Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Karşıyaka'dan güç gösterisi: hazırlık maçında Altay'ı 2-1 yendi

Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti; goller Eren Arda Şan ve 17 yaşındaki Bartu Güngör'den geldi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka'dan güç gösterisi: hazırlık maçında Altay'ı 2-1 yendi

Karşıyaka hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanan özel maçta bir diğer İzmir temsilcisi Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maç, her iki takım için de taktiksel denemelerin ve oyuncu değerlendirmelerinin öne çıktığı bir sınav niteliğindeydi.

maçın özeti:

Karşılaşmaya yedek ve yeni transferlerden oluşan bir ilk 11 ile başlayan Karşıyaka, ikinci yarıda as oyuncularını da oyuna sokarak kontrolü ele aldı. Yeşil-kırmızılıların gollerini Eren Arda Şan ile 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bartu Güngör kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise Arif Yanarlı'dan geldi. Karşılaşma boyunca başabaş geçen mücadelede Karşıyaka sonuca gitmeyi başardı.

Maç sonunda iki takım oyuncuları sahada bir araya gelerek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi; dostluk maçının sportif ve sosyal boyutu böylece pekişti.

gözlemler ve sonraki randevu:

Karşıyaka için bu maç, özellikle genç oyuncuların ve yeni transferlerin lig öncesi adaptasyonunu görmek adına önemliydi. Bartu Güngör'ün golü, altyapıdan çıkan isimlerin sorumluluk almaya başladığını gösterdi. Altay cephesinde ise yaklaşık 5 yıldır süren transfer yasağı nedeniyle kadro derinliği sınırlı kaldı; buna rağmen takımın sahada direnç göstermesi dikkat çekti.

İki ekip, TFF 3. Lig 2. Grup'un ikinci haftasında karşılaşmak üzere tekrar saha paylaşacak. Maç 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Alsancak Stadı'nda oynanacak ve Karşıyaka ev sahibi olacak. Bu randevu, hazırlık sürecinin lig mücadelesine nasıl yansıyacağını görmek açısından kilit öneme sahip.

KARŞILAŞMANIN ARDINDAN İKİ TAKIM OYUNCULARI, SAHADA BİR ARAYA GELEREK TOPLU HATIRA FOTOĞRAFI...

KARŞILAŞMANIN ARDINDAN İKİ TAKIM OYUNCULARI, SAHADA BİR ARAYA GELEREK TOPLU HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıyı ilçede kutladı: Elvira Süleyman kaymakamı ziyaret etti
images

Metin Diyadin: video hakem kararı maçı etkiledi ama takım çabuk yanıt verdi
images

Erzurumspor'a Gençlerbirliği önünde 1 puan morali
images

Sarıyer teknik direktörü Bülent Bölükbaşı: oyuncularımın karakteri galibiyeti ge...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağımsızlık meşalesi gelecek kuşaklara miras olacak

Adilcevaz'da asırlık değirmen zamanla yarışıyor

İklim kararları yarının sağlığını belirliyor: Düzce'de farkındalık eğitimi

Asırlık değirmen Adilcevaz'da geleneği öğütmeye devam ediyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı