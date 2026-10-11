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Karşıyaka'nın kazandığı mücadelede Eskişehir Anadolu 1-0 yenildi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Eskişehir Anadolu'yu Ensar Akgün'ün golüyle 1-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka'nın kazandığı mücadelede Eskişehir Anadolu 1-0 yenildi

maç sonucu:

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta mücadelesinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Eskişehir Anadolu'yu 1-0 mağlup etti.

maçın öne çıkanları:

Karşıyaka'nın galibiyet golünü Ensar Akgün (dk. 52) kaydetti. Karşılaşma boyunca her iki takımın da tempo arayışları sonucu savunma ağırlıklı anlar ön plandaydı.

Hakem triosu Kadir Demir, Yunus Yıldız, Ahmet Fındık maçta görev yaptı. Sarı kart gören oyuncular arasında Eskişehir Anadolu'dan Berkan, Rıdvan, Enescan ve Karşıyaka'dan Erhan yer aldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Karşıyaka: Burak, Aykut, Ensar (Hıdır dk. 58), Selim (Mevlüt Can dk. 78), Gökdeniz, Alpay, Mücahit (Enes dk. 46), Erhan, Samet, Tugay (Veysel Karani dk. 46), Eren Arda (Ömer Faruk dk. 70). Teknik Direktör: Zafer Uysal.

Eskişehir Anadolu: Ege, Berkan, Rıdvan, Hasan, Bedirhan (Mert dk. 46), Anıl, Muhammet Enes (Enes Yiğit dk. 85), Mehmet (Enescan Özdemir), Yunus Emre (İsmail Can dk. 74), Berkay (Arda İbrahim dk. 46), Kaan. Teknik Direktör: Veyis Kanber.

Gol: Ensar Akgün (dk. 52) (Karşıyaka).

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 2. GRUP 6. HAFTADA SAHASINDA ESKİŞEHİR ANADOLU’YU 1-0 MAĞLUP ETTİ.

KARŞIYAKA, TFF 3. LİG 2. GRUP 6. HAFTADA SAHASINDA ESKİŞEHİR ANADOLU’YU 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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