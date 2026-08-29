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Karşıyaka'ya tecrübe yüklü oyun kurucu Xavier Munford'la anlaştı

Karşıyaka, 34 yaşındaki oyun kurucu Xavier Munford'u kadrosuna kattığını açıkladı; tecrübeli isim gelecek sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyecek.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karşıyaka'ya tecrübe yüklü oyun kurucu Xavier Munford'la anlaştı

transfer duyurusu:

Karşıyaka Basketbol, 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Xavier Munford'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüp duyurusunda Munford'un takımın 2026-27 projesine dahil edildiği ve oyuncuya başarı dilendiği belirtildi.

kariyer ve önceki takımlar:

Kulüp açıklamasına göre Xavier Munford, kariyerine Rhode Island Rams'te başladı ve profesyonel kariyeri boyunca Bakersfield Jam, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Barcelona, Bursaspor, Melbourne Phoenix, Hapoel Tel Aviv, Reyer Venezia ve Hapoel Holon formalarını giydi. Geçtiğimiz sezonu ise UNICS Kazan'da tamamladı.

son sezon performansı:

Munford, Hapoel Holon formasıyla 23 maçta ortalama 12.6 sayı, 2.5 ribaund ve 3.3 asist ile oynadı. Sezonun son bölümünde transfer olduğu UNICS Kazan'da ise 5 maçta 5.2 sayı, 2.2 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla süre aldı.

Kulüp, tecrübeli oyun kurucunun 2026-27 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu ve Munford'a başarılar diledi. Transfer, Karşıyaka'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yürüttüğü kadro güçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KARŞIYAKA BASKETBOL, 34 YAŞINDAKİ ABD&#039;Lİ BASKETBOLCU XAVİER MUNFORD’U KADROSUNA KATTIĞINI...

KARŞIYAKA BASKETBOL, 34 YAŞINDAKİ ABD'Lİ BASKETBOLCU XAVİER MUNFORD’U KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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