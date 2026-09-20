Kars’ta 211 personele yönelik sorumluluk ve güvenlik eğitimleriyle gençlik alanlarında hizmet kalitesi artırılıyor

Eğitim programı:

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen programda, gençlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla görev yapan personele bilgilendirme yapıldı. Programın amacı, görev bilinci ve sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesi olarak açıklandı.

Katılımcı sayısı ve mekan:

Eğitimler Kars Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde görevli 148 özel güvenlik görevlisi ile okullarda görevli 63 bahçe personeli olmak üzere toplam 211 personel katıldı.

Eğitim içeriği ve öncelikler:

Eğitimlerde personelin görev alanlarında karşılaşabileceği durumlara yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Görev ve sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesi, güvenlik tedbirlerinin uygulanması, muhtemel olaylara karşı farkındalığın artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında özellikle gençlerin ve öğrencilerin bulunduğu alanlarda görev yapan personele yönelik risk değerlendirmeleri, önleyici tedbirler ve acil durumlarda izlenecek koordinasyon süreçleri üzerinde duruldu. Katılımcılara pratik öneriler ve iletişim kanallarının etkin kullanımı hakkında da rehberlik yapıldı.

Yetkililer, gerçekleştirilen eğitimlerle personelin görev bilincinin ve farkındalık düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini, bunun da yurtlar, gençlik merkezleri, spor tesisleri ve okullarda sunulan hizmetlerin daha güvenli ve kaliteli hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

KARS’TA 211 PERSONELE GÖREV VE SORUMLULUK EĞİTİMİ(KARS-İHA)