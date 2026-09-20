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Kars’ta 211 personele yönelik sorumluluk ve güvenlik eğitimleriyle gençlik alanlarında hizmet kalitesi artırılıyor

Kars Emniyet Müdürlüğü, yurt, spor tesisi, gençlik merkezi ve okullarda görev yapan 211 personele güvenlik, sorumluluk ve koordinasyon eğitimi verdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars’ta 211 personele yönelik sorumluluk ve güvenlik eğitimleriyle gençlik alanlarında hizmet kalitesi artırılıyor

Eğitim programı:

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen programda, gençlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla görev yapan personele bilgilendirme yapıldı. Programın amacı, görev bilinci ve sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesi olarak açıklandı.

Katılımcı sayısı ve mekan:

Eğitimler Kars Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde görevli 148 özel güvenlik görevlisi ile okullarda görevli 63 bahçe personeli olmak üzere toplam 211 personel katıldı.

Eğitim içeriği ve öncelikler:

Eğitimlerde personelin görev alanlarında karşılaşabileceği durumlara yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Görev ve sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesi, güvenlik tedbirlerinin uygulanması, muhtemel olaylara karşı farkındalığın artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında özellikle gençlerin ve öğrencilerin bulunduğu alanlarda görev yapan personele yönelik risk değerlendirmeleri, önleyici tedbirler ve acil durumlarda izlenecek koordinasyon süreçleri üzerinde duruldu. Katılımcılara pratik öneriler ve iletişim kanallarının etkin kullanımı hakkında da rehberlik yapıldı.

Yetkililer, gerçekleştirilen eğitimlerle personelin görev bilincinin ve farkındalık düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini, bunun da yurtlar, gençlik merkezleri, spor tesisleri ve okullarda sunulan hizmetlerin daha güvenli ve kaliteli hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

KARS’TA 211 PERSONELE GÖREV VE SORUMLULUK EĞİTİMİ(KARS-İHA)

KARS’TA 211 PERSONELE GÖREV VE SORUMLULUK EĞİTİMİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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