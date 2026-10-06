Kars'ta 22 projeye 269 milyon lira destek verildi, kırsal ekonomi canlanıyor

Kırsal kalkınma yatırımlarında hibe sözleşmeleri imzalanıyor

Kars genelinde kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kazandı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 2026 Yılı 17. Etapta il genelinde yatırıma alınan 22 projeye toplam 269 milyon 339 bin 138 lira 87 kuruş tutarında hibe desteği sağlanacak.

Sözleşme süreci ve yatırımcı buluşması:

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, destek almaya hak kazanan yatırımcılarla bir araya gelinerek proje süreçleri ele alındı. Toplantıda proje uygulama takvimi, hibe sözleşmelerinin imzalanma koşulları ve izleme-değerlendirme süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sürecin resmiyet kazanması için yatırımcılarla hibe sözleşmelerinin imzalanmasına başlandı.

Programa Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da katıldı. Aydın toplantıda, kırsal alanda üretim ve yatırımın geliştirilmesine yönelik desteklerin sürdürüleceğini vurguladı ve uygulama sürecinde kurumun yatırımcıların yanında olacağını belirtti.

Kısa vadeli beklentiler ve etkileri:

Hibe programıyla sağlanan yaklaşık 269,3 milyon liralık kaynak, kentte tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi yönünde kullanılacak. Desteklerin, kırsal alanlardaki ekonomik hareketliliği artırması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yatırımcıların daha güçlü imkânlara kavuşması bekleniyor.

Destek kapsamındaki projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte hem üreticilerin kapasitesinde artış hedefleniyor hem de bölgesel istihdam ve gelir kaynaklarının çeşitlenmesi amaçlanıyor. Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, hibe programlarının uygulanmasında yatırımcı rehberliği ve teknik destek sunmaya devam edecek.

Programın sonraki aşamalarında proje uygulamalarının izlenmesi, harcama doğrulamaları ve performans değerlendirmeleri yapılacak; sağlanan hibe desteğinin yerinde ve etkin kullanımına yönelik kontroller sürdürülecek.

KARS’TA KIRSAL KALKINMAYA 269 MİLYON LİRALIK YATIRIM DESTEĞİ(KARS-İHA)