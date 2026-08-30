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Kars’ta 30 ağustos coşkusu yağmura rağmen sürdü

Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, yağış nedeniyle etkinliklerin salona alınmasına rağmen Atatürk Anıtı'ndaki tören ve programlarla kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars’ta 30 ağustos coşkusu yağmura rağmen sürdü

Tören başlangıcı ve çelenk sunumu:

Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na yapılan çelenk sunma töreniyle başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından sunulan çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger tebrikat kabul etti. Yetkililer, törene katılanları ve vatandaşları bayram vesilesiyle kutladı.

Programın salona alınması ve etkinlikler:

Planlanan açık hava töreni, Kars’ta etkili olan yağış nedeniyle Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’na taşındı. Salon programı yine saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve günün anlam ve önemini vurgulayan konuşma yapıldı.

Programda öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz konulu şiirlerini seslendirdi. Ayrıca mahalli ve Kafkas halk oyunları ekipleri tarafından gerçekleştirilen gösteriler, salonda renkli görüntüler oluşturdu ve kutlamanın coşkusunu sürdürdü.

Katılımcılar ve kapanış:

Törene; AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler, halk oyunları gösterileri ve konuşmaların ardından sona erdi.

Yağmura rağmen düzenlenen tören ve salon programı, il genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anılmasını sağlayarak kutlamaların planlandığı şekilde gerçekleştirilmesine imkân verdi.

KARS’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI(KARS-İHA)

KARS’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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