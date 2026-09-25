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Kars'ta 6.5'lik deprem tatbikatı sahada gerçeklikle sınandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Hamamlı köyünde kurgulanan 6.5 büyüklüğündeki deprem tatbikatında sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri koordinasyonunu test etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars'ta 6.5'lik deprem tatbikatı sahada gerçeklikle sınandı

Kars'ta 6.5'lik deprem tatbikatı sahada gerçeklikle sınandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Hamamlı köyü merkezli kurgulanan 6.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu sahada gerçeğini aratmadı. Tatbikat kapsamında sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri eş zamanlı olarak sevk edilirken, hastane ve saha müdahaleleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

senaryo ve ilk müdahale:

Tatbikat senaryosuna göre meydana gelen sarsıntının ardından muhtemel can ve mal kayıplarına karşı acil müdahale süreci başlatıldı. Köyde yaralandığı belirtilen iki kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde kurulan Sahara Hastanesine getirildi. Durumları ağır değerlendirilen yaralılar, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ileri tedavi amacıyla başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Yaralıların hastaneye getirilişi sırasında senaryo gereği yakınları büyük panik yaşadı; bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Güvenlik görevlileri, panik yaşayan yakınları sakinleştirmek ve hastane içindeki güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

hastanede uygulamalar ve kurtarma:

Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde de acil durum uygulaması yapıldı. Sarsıntının hissedilmesiyle birlikte hastane personeli çök-kapan-tutun pozisyonunu aldı ve tahliye hazırlıklarına başlandı. Senaryo gereği hastane içerisinde simüle edilen duman nedeniyle bir kişinin mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti; dumandan etkilenen kişi güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Hastanedeki tahliye çalışmaları, güvenli alanlara yönlendirme ve olası yaralanmalara yönelik ilk müdahaleler ekiplerin koordinasyonuyla yürütüldü. Uygulamalı süreçler, hem personelin acil davranış biçimlerini hem de hasta akışının kontrolünü test etti.

kurumsal koordinasyon ve değerlendirme:

Tatbikatta UMKE, itfaiye ve emniyet ekipleri birlikte çalıştı; ekiplerin olay yerine intikali, güvenlik önlemlerinin alınması, yaralılara müdahale edilmesi ve hastanelere sevk süreçleri uygulamalı olarak sınandı. Tatbikat, farklı kurumların aynı anda ve koordineli şekilde hareket edebilme kapasitesinin değerlendirilmesi amacını taşıdı.

Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Yenidünya, tatbikatın personelin afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini test etmek açısından önemli olduğunu belirterek, personelin muhtemel durumlara karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti. Yapılan uygulamaların, gerçek bir deprem öncesi kritik bir prova işlevi gördüğü vurgulandı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat görüntüleri, sadece tıbbi ve teknik müdahalelerin değil, aynı zamanda psikolojik destek ve güvenlik koordinasyonunun da afet yönetiminde ne denli belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Kars’ta 6.5’lik deprem senaryosu: Türkiye’nin deprem gerçeği sahada canlandırıldı

Kars’ta 6.5’lik deprem senaryosu: Türkiye’nin deprem gerçeği sahada canlandırıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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