Kars'ta AK Parti yönetimi teşkilat çalışmaları ve saha stratejilerini değerlendirdi

AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık İl Yürütme ve Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Muammer Sancar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu ve teşkilatın mevcut çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı.

toplantıda ele alınan konular:

Görüşmelerde öncelikle teşkilat çalışmaları değerlendirildi; kent genelindeki siyasi ve sosyal faaliyetlerin seyri, sahadaki uygulamalar ve iletişim kanallarının etkinliği üzerinde duruldu. Katılımcılar, sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak yapılması planlanan çalışmalara yönelik öneriler sundu.

Toplantıda ayrıca vatandaşlarla temasın güçlendirilmesi, saha raporlarının değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemin yol haritasının netleştirilmesi konuları kapsamlı biçimde tartışıldı. Yönetim kurulu üyeleri yürütülen faaliyetlerin daha etkin organize edilmesi ve koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı.

sancar'ın değerlendirmeleri:

İl Başkanı Muammer Sancar, toplantıda birlik ve beraberliğin önemine özellikle dikkat çekti. Sancar, şehrimiz ve hemşehrilerimiz için yürütülen çalışmaların ortak akıl ve istişare kültürüyle ele alındığını belirterek teşkilatın tüm kademeleriyle uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sancar, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederek alınan kararların Kars ve teşkilat için hayırlı olmasını temenni etti. Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

KARS AK PARTİ’DE HAFTALIK YÖNETİM TOPLANTISI: ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)