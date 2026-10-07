Kars'ta Allahuekber Dağları yaylası mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Kars'ta yüksek yaylada ilk kar görüntülendi

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü sınırlarında yer alan Allahuekber Dağları yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde etkili olan yağış, yayla ve çevresindeki dağlık alanları kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

cep telefonu görüntüleri yaylayı kaydetti:

Yaylada bulunan bir vatandaş, yağan karı cep telefonu ile görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde, karla kaplanan çayırlar ve dağ eteklerinin beyaza bürünmesi dikkat çekiyor. Fotoğraf ve videolar, bölgede kışın yaklaştığı izlenimini güçlendirdi.

yüksek kesimlerde kar yağışının artması bekleniyor:

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Yerel kaynaklar, oluşan beyaz örtüyü kışın habercisi olarak değerlendirdi ve vatandaşları hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Görüntüler, bölgedeki kış hazırlıklarının ve olası ulaşımla ilgili önlemlerin zamanında planlanmasının önemini yeniden gündeme getirdi. Yetkililerden veya vatandaşlardan alınan ek bir bilgi henüz paylaşılmadı.

KARS’TA YAYLAYA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ(KARS-İHA)