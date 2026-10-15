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Kars'ta araç sayısı 57 bin eşiğine dayandı

Eylül itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 56.929'a çıktı; çevre iller Iğdır, Ağrı ve Ardahan arasında en yüksek seviyeyi gösterdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kars'ta araç sayısı 57 bin eşiğine dayandı

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bine yaklaştı

TÜİK'in Eylül ayı verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 56.929 olarak kayda geçti. Kent, 57 bin sınırına yaklaşmış durumda; bu eşiğe ulaşılması için yalnızca 71 araçlık fark kaldı.

Bölgesel karşılaştırma:

Aynı dönemde çevre illerdeki kayıtlı araç sayıları da açıklandı. Iğdır'da 40.637, Ağrı'da 39.100, Ardahan'da ise 23.016 araç trafiğe kayıtlı bulunuyor. Bu veriler Kars'ı söz konusu dört il arasında en yüksek seviyeye taşıdı.

Durumun yerel etkileri:

Kars'taki bu yoğunluk, kent içi ulaşım, otopark ve altyapı planlaması açısından dikkat çekici. Araç sayısındaki artış veya yüksek düzey, yerel yönetimlerin ulaşım politikaları ve yol güvenliği önlemlerini yeniden değerlendirmesini gerektirebilir. Veriler, bölge içi karşılaştırmada Kars'ın öne çıktığını ortaya koyuyor.

Sonuç olarak TÜİK verileri Kars'ın Eylül itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısında komşu illeri geride bırakarak 56.929 ile lider konumda olduğunu gösteriyor; 57 bin hedefine ulaşılması kısa vadede mümkün görünüyor.

KARS’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 57 BİNE DAYANDI(KARS-İHA)

KARS’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 57 BİNE DAYANDI(KARS-İHA)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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