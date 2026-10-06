Kars’ta Atatürk’ün gelişinin 102. yılı törenlerle anıldı

törenin başlangıcı ve katılımcılar:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kars’a gelişinin 102. yılı kentte düzenlenen tören ve programlarla anıldı. Kutlamalar Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger katıldı; yetkililer anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Resmi bölümün ardından kutlamalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda sürdü. Program, kurum temsilcileri, sivil toplumun temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

senger’in konuşması:

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, söz konusu ziyaretin Kars için taşıdığı sembolik değeri vurguladı. Senger konuşmasında Kars’ı yalnızca fizikî mekânlardan ibaret saymamak gerektiğini; kentin tarih, kültür, insan ve ortak hafızasıyla şehirleştiğini ifade etti. Senger, Kars’ın bin yıllık bir Türk yurdu olduğunu belirterek Sultan Alparslan’ın 1064 yılındaki fethi ve bölgenin Türk-İslam medeniyeti açısından önemine değindi.

Belediye Başkanı, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine gönderme yaparak Milli Mücadele dönemindeki dönüm noktalarına işaret etti. Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Doğu Cephesi zaferleri sonrasında Kars’ın yeniden anavatanla kucaklaştığını, kentin 30 Ekim 1920 tarihindeki kurtuluşunun ardından 6 Ekim 1924’te Cumhurbaşkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırladığını hatırlattı.

Senger konuşmasında Atatürk’ün milli kimlik ve birlik vurgusuna da yer verdi. Başkan, Atatürk’ün Türkiye tarihini geniş medeniyet perspektifiyle ele aldığını belirterek Cumhuriyetin kurucusunun şu sözlerine atıfta bulundu: "Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." ve "Ne mutlu Türk’üm diyene!" ifadelerinin milli birlik ve ortak kader vurgusunu taşıdığını dile getirdi.

gelecek hedefleri ve etkinlikler:

Belediye Başkanı, Kars’ta taşıdıkları sorumluluğu anlatırken kentin tarım, turizm ve tarihi mirasını ön plana çıkarma hedefini yineledi. Senger, Kars’ı gençliğin dinamizmiyle birlikte muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda omuz omuza çalışılacağının altını çizdi ve Cumhuriyet değerlerinin korunmasının, birlik ve beraberliğin sürdürülmesinin en temel görevler arasında olduğunu kaydetti.

Program süresince öğrenciler şiirler sundu, aşıklar kahramanlık türküleri seslendirdi. Etkinlik, müzik dinletisi ve folklor ekibinin seslendirdiği ’Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ gösterisi ile son buldu. Tören vesilesiyle konuşmacılar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet dileğinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kars’a gelişinin anılması; kentteki tarihi hafızanın tazelenmesi, Cumhuriyet mirasının hatırlanması ve geleceğe dönük sorumlulukların teyit edilmesi açısından anlamlı bir zeminde gerçekleşti.

ATATÜRK'ÜN KARS'A GELİŞİNİN 102'İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI(KARS-İHA)