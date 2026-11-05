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Kars'ta beklenmedik karla mücadele: çobanlar sürülerini köye ulaştırmak için seferber oldu

Kars'ta akşam başlayıp yüksekleri beyaza boğan kar, arazideki çobanları hazırlıksız yakaladı; sürülerini köye ulaştırmak için mücadele ettiler.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars'ta beklenmedik karla mücadele: çobanlar sürülerini köye ulaştırmak için seferber oldu

kars'ta ani kar yağışı arazideki çobanları hazırlıksız yakaladı

Kars'ta akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Akşam serinliğiyle birlikte aniden bastıran yağış, özellikle yüksek kesimler ve dağlık alanlar, meralar ve kırsal bölgelerde çabucak etkisini gösterdi.

çobanların koşullarla mücadelesi:

Arazide küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar, hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin azalması ve kar örtüsünün hızlıca kalınlaşması nedeniyle çobanlar, sürülerini bir arada tutup hayvanlarını olumsuz hava şartlarından korumak ve köylere ulaştırmak için yoğun çaba harcadı.

kırsalda kış hazırlıkları ve manzara:

Bölgedeki kar yağışı, kış mevsiminin yaklaşımını bir kez daha hatırlattı. Kars genelinde yüksek kesimlerde aralıklarla süren yağış, kırsal alanlarda beyaz örtüyle birlikte tipik kış manzaraları oluşturdu.

Çobanların arazide sürülerini güvenli alanlara ulaştırmak için gösterdikleri yoğun çaba, bölgedeki hayvancılığın günlük zorluklarını ve ani hava değişimlerine karşı alınması gereken önemi ortaya koydu.

KARS’TA AKŞAM SAATLERİNDE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, KISA SÜREDE ETRAFI...

KARS’TA AKŞAM SAATLERİNDE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, KISA SÜREDE ETRAFI BEYAZA BÜRÜDÜ. ANİDEN BASTIRAN KAR YAĞIŞINA ARAZİDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARINI OTLATAN ÇOBANLAR DA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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