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Kars'ta Büyük Oluklu yolunda çarpışma: traktör ve ticari araçta 4 yaralı

Kars'ın Büyük Oluklu yolunda traktör ile ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılardan biri ağır, hepsi Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:27

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars'ta Büyük Oluklu yolunda çarpışma: traktör ve ticari araçta 4 yaralı

Kars'ta Büyük Oluklu yolunda trafik kazası

Kars merkezine bağlı Büyük Oluklu köyü yolunda bir traktör ile ticari aracın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti ve olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralananlar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili tahkikat başlattı.

KARS’TA TRAKTÖR İLE TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1&#039;İ AĞIR 4 KİŞİ...

KARS’TA TRAKTÖR İLE TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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