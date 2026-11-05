Kars'ta Büyük Oluklu yolunda çarpışma: traktör ve ticari araçta 4 yaralı

Kars'ta Büyük Oluklu yolunda trafik kazası

Kars merkezine bağlı Büyük Oluklu köyü yolunda bir traktör ile ticari aracın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti ve olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralananlar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili tahkikat başlattı.

KARS’TA TRAKTÖR İLE TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.