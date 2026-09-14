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Kars'ta ders zili çaldı: 56.863 öğrenci ve 4.089 öğretmen yeni döneme başladı

2026-2027 eğitim yılı Kars'ta Atatürk Anıtı'na çelenk töreniyle başladı; kent genelinde 56.863 öğrenci ve 4.089 öğretmen dersbaşı yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kars'ta ders zili çaldı: 56.863 öğrenci ve 4.089 öğretmen yeni döneme başladı

törenle başlayan yeni dönem:

2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla resmen başladı. Açılış töreninde Kars İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu; program bu şekilde sona erdi.

okullar ve sınıflarda hareketlilik:

Yeni eğitim döneminde kent genelinde toplam 56.863 öğrenci ile 4.089 öğretmen eğitim-öğretim sürecine başladı. Kars'ta eğitim faaliyetleri 625 okulda yürütülüyor ve öğrenciler 3.603 derslikte eğitim alıyor. Okulların açılmasıyla birlikte sınıflarda ve okul çevrelerinde yoğun bir hareketlilik gözlendi.

hedefler ve öncelikler:

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni dönemde öğrencilerin çağın gereklerine uygun yetiştirilmesini, akademik başarıların artırılmasını ve sosyal-kültürel alanlarda gelişmelerinin desteklenmesini öncelik olarak belirledi. Eğitim camiası için başlayan bu dönemde öğretmen, idareci ve öğrenciler yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Vasıf Munis öncülüğünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle il genelinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk günü resmen kayda geçti ve okullarda başlayan eğitim faaliyetleriyle birlikte kentteki eğitim süreci devam ediyor.

KARS’TA 56 BİN 863 ÖĞRENCİ VE 4 BİN 89 ÖĞRETMEN İÇİN YENİ EĞİTİM YILI...

KARS’TA 56 BİN 863 ÖĞRENCİ VE 4 BİN 89 ÖĞRETMEN İÇİN YENİ EĞİTİM YILI BAŞLADI(KARS-İHA)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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