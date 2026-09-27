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Kars'ta direğe çarpıp başka araca savrulan araçta 4 kişi yaralandı

Kars-Ardahan kara yolunun İl Özel İdaresi mevkiinde aydınlatma direğine çarpan araç diğer otomobile savrulurken 1’i kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars'ta direğe çarpıp başka araca savrulan araçta 4 kişi yaralandı

kaza yeri ve oluş biçimi

Kars-Ardahan kara yolunun İl Özel İdaresi mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü M. A. A. yönetimindeki 36 ABS 082 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından Ö. U. Ç. yönetimindeki 34 KKT 017 plakalı otomobile çarparak zincirleme bir hasara yol açtı.

Her iki araçta da önemli ölçüde maddi hasar oluşurken, kazada toplam 4 kişi yaralandı; yaralılardan 1’i kadındır. Kazaya karışan kişiler sürücü M. A. A., diğer araç sürücüsü Ö. U. Ç. ile E. Ç. ve S. Ç. olarak kaydedildi.

müdahale ve sağlık kuruluşlarına sevk:

Kaza bildirilince olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ulaşımda aksamalar ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

KARS&#039;TA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI(KARS-İHA)

KARS'TA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI(KARS-İHA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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