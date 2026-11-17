Kars'ta ekim ayı satışları:

Kars’ta Ekim ayında toplam 595 konut satışı gerçekleştirildi. Açıklanan veriler, ilin çevre illerle karşılaştırıldığında en fazla konut el değiştiren merkez olduğunu gösteriyor ve bölgedeki konut hareketliliğine işaret ediyor.

Bölgede sıralama ve rakamlar:

Ekim ayı verilerine göre illerdeki konut satışları şöyle sıralandı: Kars: 595, Ağrı: 447, Iğdır: 275 ve Ardahan: 136. Kars, Ağrı’dan 148, Iğdır’dan 320 ve Ardahan’dan 459 daha fazla konut satışı gerçekleştirdi.

Değerlendirme:

Bu rakamlar, Kars’ın Ekim ayında konut piyasasında diğer Doğu Anadolu illerine kıyasla daha hareketli bir dönem geçirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle Ağrı ile arasındaki 148 konutluk fark, ildeki talep yoğunluğunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede Ekim ayı sonuçları, Kars'ın bölgedeki liderliğini teyit ederken, ilerleyen aylarda satış eğilimlerinin nasıl şekilleneceği sektördeki gelişmeleri izleyenler için belirleyici olacak.

KARS’TA EKİM AYINDA 595 KONUT SATILDI! KOMŞU İLLERİ GERİDE BIRAKTI(KARS-İHA)