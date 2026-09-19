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Kars'ta gaziler günü töreni: şükran ve yakın ilgi

Kars'ta 19 Eylül Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle gaziler minnetle anıldı; Vali Ziya Polat gazilerle sohbet edip taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:04

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta gaziler günü töreni: şükran ve yakın ilgi

Kars'ta gaziler günü töreni: şükran ve yakın ilgi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kars'ta düzenlenen anma töreni, kent merkezindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Programa Kars Valisi Ziya Polat, protokol üyeleri, gaziler, gazi yakınları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, gazilerin vatan ve millet uğruna gösterdikleri fedakârlığın hatırlandığı bir gündü.

Törenin akışı:

Etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı topluca okundu. Tören boyunca gazilere ve yakınlarına gösterilen ilgi, törene katılanların yoğun katılımı ile dikkat çekti.

Valinin mesajı ve gazilerle buluşma:

Vali Ziya Polat, törende yaptığı konuşmada 19 Eylül Gaziler Günü'nün önemine vurgu yaparak, gazilerin milletin bağımsızlığı ve istikbali için ortaya koydukları fedakârlığın toplum nezdinde unutulamayacağını söyledi. Polat, gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek şükran ve minnet duygularını ifade etti.

Törenin ardından Vali Polat, gazilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti; taleplerini ve görüşlerini dinledi. Polat, devletin her zaman gazilerin ve gazi yakınlarının yanında olduğunu vurgulayarak gazilerin gününü kutladı, kendilerine sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Hayatını kaybeden gaziler de tören kapsamında rahmetle anıldı.

Program, gazilerin toplum içindeki yeri ve taşıdıkları anlamın yeniden vurgulanmasına vesile oldu. Katılan gaziler ve yakınları, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti ve anma töreni, kentteki birliktelik duygusunu güçlendirdi.

KARS’TA GAZİLER GÜNÜ’NDE GAZİLER UNUTULMADI(KARS-İHA)

KARS’TA GAZİLER GÜNÜ’NDE GAZİLER UNUTULMADI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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