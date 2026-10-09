Kars'ta gençlere siber farkındalık eğitimi: güvenli internet vurgusu

Kars Emniyetinden öğrencilere kapsamlı siber güvenlik eğitimi

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kafkas Üniversitesi'nde öğrenim gören ve KYK Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Etkinlikte, gençlerin dijital ortamlarda karşılaşabileceği tehditlere karşı farkındalıklarının yükseltilmesi hedeflendi.

eğitimde işlenen konular:

Eğitimde öncelikle siber suçların önlenmesi ve bu suçlara karışmamak için alınması gereken önlemler anlatıldı. Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinin riskleri, güvenli internet kullanımı ve çevrim içi davranışların hukuki boyutlarına değinildi. Öğrenciler, sosyal medya ve diğer dijital platformlarda karşılaşılabilecek tuzaklar ve kötü amaçlı içeriklerle ilgili somut örneklerle bilgilendirildi.

Siber zorbalığın ruhsal ve akademik etkilerine ilişkin uyarılarda bulunuldu; teknoloji bağımlılığı ile ilgili belirtiler ve bu durumla başa çıkma yolları tartışıldı. Dijital mahremiyet başlığı altında ise kişisel verilerin korunması, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve hesap güvenliği önlemleri işlendi.

öğrencilere verilen temel uyarılar:

Katılımcılara, internet kullanımında şüpheli bağlantılara tıklamama, tanımadıkları kaynaklardan gelen dosya ve mesajları açmama gibi basit ama etkili tedbirler hatırlatıldı. Kişisel bilgilerin paylaşımında temkinli olunması, güçlü şifreler kullanılması ve iki faktörlü doğrulama gibi güvenlik uygulamalarının önemi vurgulandı.

Eğitimde ayrıca, karşılaşılan şüpheli içeriklerin ve suç unsuru taşıyan durumların hangi mercilere bildirileceği hakkında pratik bilgiler verildi. Öğrencilerin soruları cevaplanırken, gerçek hayattan örnekler üzerinden risklerin olası sonuçları somutlaştırıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasıyla, öğrencilerin siber tehditlere karşı farkındalıklarının artırılması ve dijital ortamda daha güvenli davranışlar geliştirmelerinin sağlanması amaçlandı. Etkinlik, Kars Emniyeti tarafından benzeri eğitimlerin sürdürüleceğine dair bilgilendirme ile sonlandırıldı.

KARS’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ(KARS-İHA)