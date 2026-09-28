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Kars'ta itfaiye haftası ziyaretinde başkan Prof. Dr. Ötüken Senger itfaiyecileri ağırladı

Kars İtfaiye Müdürü Cemil Acay ve ekibi, İtfaiye Haftası kapsamında Prof. Dr. Ötüken Senger'i ziyaret etti; Senger, fedakar itfaiyecilere teşekkür etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta itfaiye haftası ziyaretinde başkan Prof. Dr. Ötüken Senger itfaiyecileri ağırladı

Kars'ta itfaiye haftası ziyareti

Kars İtfaiye Müdürü Cemil Acay ve beraberindeki heyet, İtfaiye Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede itfaiye teşkilatının kent güvenliğine katkıları, görev kapsamı ve güncel çalışmalar ele alındı.

İtfaiyenin görev ve sorumlulukları:

Ziyarette, şehirde meydana gelebilecek yangınlar, trafik kazaları ve diğer acil durumlara müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini korumanın itfaiyenin birinci önceliği olduğu vurgulandı. Heyet, ekiplerin eğitim, donanım ve müdahale kapasitesine ilişkin genel değerlendirmeler paylaştı.

Başkan Senger'in mesajı:

Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, konuşmasında zor şartlarda görev yapan itfaiye personelinin fedakârlığını öne çıkardı. Senger, gece gündüz demeden çalışan ekiplere teşekkür ederek, şehrin güvenliği için gösterdikleri gayretin önemine dikkat çekti. Ziyaret sırasında karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve İtfaiye Haftası kutlandı.

Görüşme, itfaiye teşkilatının yerel yönetimle kurduğu iletişimin ve koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. Belediye yönetimi ile itfaiye ekipleri arasındaki bu tür temasların, acil müdahalelerin etkinliği ve toplum güvenliği açısından sürekli desteklenmesinin önemi vurgulandı.

KARS’TA İTFAİYE HAFTASI ZİYARETİ: BAŞKAN SENGER İTFAİYECİLERİ AĞIRLADI(KARS-İHA)

KARS’TA İTFAİYE HAFTASI ZİYARETİ: BAŞKAN SENGER İTFAİYECİLERİ AĞIRLADI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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