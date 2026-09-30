Kars’ta itfaiyenin 312 yıllık mirası çocuklara aktarıldı

Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası ve teşkilatın 312. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Program, itfaiye ekiplerinin görev ve sorumluluklarının anlatıldığı bilgilendirme oturumları ile uygulamalı tanıtımları bir araya getirdi.

Programa Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, başkan yardımcıları, itfaiye personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar, teşkilatın çalışmalarını yakından görme ve sorularını doğrudan ekiplerle paylaşma imkânı buldu.

etkinlikte araç ve ekipman tanıtımı:

Öğrenciler, itfaiye ekipleriyle bir araya gelerek görev sırasında kullanılan araçları ve ekipmanları yakından inceledi. Araçların kullanım amaçları, taşıdıkları donanımlar ve müdahale sırasında kullanılan çeşitli teçhizatlar hakkında ekiplerden detaylı bilgiler verildi.

İtfaiye personeli, araçların fonksiyonlarını uygulamalı olarak gösterirken öğrenciler cihazları merakla tanıdı. Tanıtımlar sırasında ekiplerin sahadaki koordinasyonu ve araçların müdahale süreçlerindeki rolleri vurgulandı.

çocuklara yangın güvenliği eğitimi:

Programda, yangın anında nasıl davranılması gerektiğine dair temel eğitimler verildi. İtfaiye personeli öğrencilere panik yapmadan güvenli bölgeye geçilmesi, büyüklerden ve yetkililerden yardım istenmesi ve günlük yaşamda alınabilecek basit güvenlik önlemleri gibi pratik bilgileri aktardı.

Etkinlik boyunca yapılan uygulamalı anlatımların, çocuklarda yangın ve güvenlik bilincinin erken yaşta oluşturulması bakımından önem taşıdığına dikkat çekildi. Öğrenciler sorular yönelterek itfaiyecilerin çalışma koşulları ve müdahale yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldu.

312 yıllık görev anlayışı:

Kars Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın 312 yıllık köklü geçmişi ve değişmeyen görev anlayışı etkinlik boyunca öne çıkarıldı. Can ve mal güvenliğini korumak, ihtiyaç halinde vatandaşın yanında olmak ve olaylara en kısa sürede müdahale etmek teşkilatın temel ilkeleri olarak vurgulandı.

Etkinlikte, yangın müdahalesinin yanı sıra trafik kazası, doğal afet ve çeşitli acil durumlarda itfaiye personelinin gösterdiği fedakârca çalışma öne çıkarıldı. Kars Belediyesi, etkinlik kapsamında tüm itfaiye personelinin İtfaiye Haftası ve teşkilatın 312. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevlerinde başarı ve kolaylık diledi.

KARS’TA İTFAİYE TEŞKİLATININ 312. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI(KARS-İHA)