operasyonun detayları:

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars merkez, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmanın amacı, uyuşturucu imalatı ve ticaretini önleyerek halk sağlığını korumak olarak açıklandı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda toplam 361 gram metamfetamin ile birlikte 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu, 171 tabanca ve tüfek mühimmatı ve 6 muşta ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

jandarmanın kararlılığı:

Kars İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile emniyet ve asayişin korunması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

KARS’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 361 GRAM METAMFETAMİN VE AK-47 ELE GEÇİRİLDİ(KARS-İHA)