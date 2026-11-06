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Kars’ta kış yükünü hafifleten düzenleme: indirimli doğal gaz limiti üç kata yakın arttı

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’ın girişimiyle Kars’ta kasım ve aralık aylarında indirimli doğal gaz kullanım limitleri yaklaşık üç kat artırıldı, birim fiyatlar sabit kaldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kars’ta kış yükünü hafifleten düzenleme: indirimli doğal gaz limiti üç kata yakın arttı

Kars’ta indirimli doğal gaz sınırları genişletildi

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’ın girişimleri ve ilin ağır kış koşulları dikkate alınarak, Kars’ta indirimli doğal gaz kullanım limitleri yeniden düzenlendi. Uygulamanın hedefi, kış aylarında artan ısınma maliyetlerini hafifletmek ve hane bütçelerine doğrudan destek sağlamaktır.

Uygulamanın ayrıntıları:

Yapılan düzenleme kapsamında kasım ayında daha önce 146 metreküp olarak uygulanan indirimli kullanım limiti 499 metreküpe yükseltildi. Aralık ayında ise indirimli sınır 251 metreküpten 682 metreküpe çıkarıldı. Bu değişiklikle her iki ayda da indirimli tarifeden yararlanılabilecek doğal gaz miktarı yaklaşık üç kat artırılmış oldu.

Birim fiyatlar ve beklenen etkisi:

Düzenleme birim fiyatlarda herhangi bir değişiklik getirmedi; tarifelerin fiyatı korunarak yalnızca indirimli tüketim sınırları genişletildi. Bu sayede daha fazla tüketim indirimli tarife kapsamında karşılanacak ve tüketicilerin ısınma giderlerinde somut bir rahatlama hedefleniyor.

Kars’ın uzun ve sert geçen kışları göz önünde bulundurulduğunda, sınırların artırılmasının özellikle sıcaklıkların eksi değerlere düştüğü dönemlerde hane halklarına ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Yerel siyaset ve teşekkür:

Milletvekili Adem Çalkın, yapılan düzenleme dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a teşekkür ederek, uygulamanın Karslı hemşehrilerin bütçelerine olumlu yansıyacağını ifade etti.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADEM ÇALKIN DEVREYE GİRDİ, KARS’TA İNDİRİMLİ DOĞAL GAZ LİMİTLERİ 3 KAT...

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADEM ÇALKIN DEVREYE GİRDİ, KARS’TA İNDİRİMLİ DOĞAL GAZ LİMİTLERİ 3 KAT ARTIRILDI(KARS-İHA)

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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