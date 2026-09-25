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Kars'ta kovanı devirdi, balı afiyetle yedi: güvenlik kamerası kaydetti

Kars'ın Selim ilçesi Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın'ın kovanına dadanan boz ayı, bir kovandaki balın büyük kısmını yedi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars'ta kovanı devirdi, balı afiyetle yedi: güvenlik kamerası kaydetti

olayın görüntüleri ve ayının davranışı:

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın, sabah saatlerinde kovanların bulunduğu alanda hasar olduğunu fark etti. Yapılan kontrol ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, gece saatlerinde bölgeye gelen bir boz ayının kovanlara yöneldiği belirlendi.

Görüntülerde ayının bir kovana yaklaştığı, kovanı devirerek içindeki bala ulaştığı açık biçimde görülüyor. Ayı, devrilen kovanın önünde bir süre kalarak balın tamamına yakını olduğu belirtilen bölümü tüketiyor; ardından herhangi bir telaş göstermeden ağır adımlarla bölgeden uzaklaşıyor.

arıcının tespiti ve kovanın durumu:

Ayhan Aydın sabah kovanların yanına geldiğinde bir kovanın devrildiğini ve zarar gördüğünü gördü. Güvenlik kamerası kayıtları, kovanın ayı tarafından devirildiğini ve balın büyük bölümünün alındığını doğruladı. Olayın ardından Aydın'ın bıraktığı zarar görmüş kovan görüntülerde dikkat çekiyor.

Görüntüler, ayının ziyafet sırasında herhangi bir panik veya saldırganlık belirtisi göstermeyip yalnızca balı tüketerek bölgeden ayrıldığını ortaya koyuyor. Olay, yöredeki arıcılık faaliyetlerinin hassasiyetini ve kovanların korunmasının önemini yeniden gündeme getirdi.

Kars’ta ayının bal keyfi kamerada

Kars’ta ayının bal keyfi kamerada

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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