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Kars’ta kurumlar ortak hareket ediyor: kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritası

Vali Ziya Polat başkanlığında toplanan kurumlar, Kars'ta aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliğini güçlendirme ve yeni önlemleri planladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars’ta kurumlar ortak hareket ediyor: kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritası

toplantının ana gündemi ve yürütülen çalışmalar:

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve kent genelinde yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması ele alındı.

kurumlar arası iş birliği ve sorumluluklar:

İlgili kurumların yürüttüğü faaliyetler tek tek değerlendirildi. Özellikle kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, sorumluluk alanlarının netleştirilmesi ve kurumlar arasında bilgi akışının sağlanmasının önemi vurgulandı. Toplantıda, hizmetlerin eşgüdümlü yürütülmesiyle müdahale süreçlerinin daha hızlı ve etkin olacağına dikkat çekildi.

önümüzdeki döneme ilişkin planlar ve izleme:

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler tartışıldı; farkındalık çalışmalarının artırılması, mağdur destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve eğitim programlarının sürdürülmesi öne çıkan başlıklar oldu. Katılımcılar, izleme ve değerlendirme süreçlerinin düzenli hale getirilmesiyle uygulamaların etki analizinin yapılmasının önemine değindi.

Toplantı, yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin planlamaların ele alınmasının ardından sona erdi. Vali Ziya Polat liderliğinde alınan kararların uygulamaya geçirilmesiyle Kars’ta kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin artırılması hedefleniyor.

KARS’TA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

KARS’TA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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