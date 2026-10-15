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Kars’ta mesleki eğitim ve istihdam için yol haritası belirlendi

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Ziya Polat başkanlığında 2027 eğitim planı, Ulusal Staj Programı ve bilişim eğitimi gündemiyle toplandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kars’ta mesleki eğitim ve istihdam için yol haritası belirlendi

Toplantı değerlendirmesi

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında İŞKUR Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, kentte istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi amaçlandı.

Eğitim planlaması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi:

Kurul gündeminde 2027 Yılı Eğitim Planı yer aldı. Üyeler, mesleki ve teknik eğitimin planlanması sırasında iş gücü piyasasının taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Toplantıda, öğrencilerin meslek edinme süreçlerinin desteklenmesi ve eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Kentte istihdamın artırılmasına katkı sunacak eğitim çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik programların uygulanması kurulun öncelikleri arasında gösterildi.

Ulusal Staj Programı ve bilişim eğitimi:

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İŞKUR tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı görüşüldü. Programın, öğrencilerin eğitim sırasında edindikleri bilgi ve becerileri iş hayatında deneyimlemelerine imkan tanıdığı, gençlerin mesleki deneyim kazanmaları ve kariyer planlamalarına katkı sunduğu üzerinde duruldu.

Kurulun önemli kararlarından biri, Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Bilişim Teknolojileri alanı ile bu alana ait Yazılım Geliştirme dalının açılması yönündeydi. Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler dikkate alınarak mesleki eğitimin çeşitlendirilmesi ve öğrencilerin bilişim alanında daha fazla eğitim imkânına kavuşması hedefleniyor.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri:

Kurul toplantısında iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan tedbirler ve işletmelerin yükümlülükleri de ele alındı. Çalışma ortamlarında güvenli koşulların sağlanması, çalışanların korunması ve uygulanacak çalışmaların takibi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve ilgili konularda kararların alınmasıyla sona erdi. Alınan kararların kentte istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaların planlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

KARS’TA İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

KARS’TA İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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