Kars’ta kar yağışı hızla şiddetlendi:

Kars’ta Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede yoğunlaştı. Kent merkezinde zaman zaman görüş mesafesi oldukça düştü ve göz gözü görmez hâller yaşandı. Etkili olan yağış, günlük yaşamı ve trafikte hareketi olumsuz etkiledi.

Ulaşımda yaşanan güçlükler:

Yoğun yağış nedeniyle özellikle trafikte seyreden sürücüler, azalan görüş nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Kar yağışı ile birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve kaygan zemin riskleri, araç kullanımını daha da güçleştiriyor; bu nedenle hızın düşürülmesi ve takip mesafesinin artırılması önem taşıyor.

Vatandaşlara ve sürücülere uyarılar:

Yetkililer, Kars’ta yaşayanlara ve trafikteki sürücülere buzlanma, kaygan zemin ve düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi ve zorunlu yolculuklarda tedbirli davranılması önerildi.

KARS’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR