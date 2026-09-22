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Kars'ta öğrencinin sofrası denetleniyor: kantin ve yemekhanelerde sıkı hijyen takibi

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim döneminde okul kantinleri ve yemekhanelerde gıda güvenliği, etiket ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta öğrencinin sofrası denetleniyor: kantin ve yemekhanelerde sıkı hijyen takibi

Kars'ta okul kantinleri ve yemekhanelerde denetimler

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerde denetimlerini artırdı. Amaç, öğrencilerin sağlığının korunması ve onlara güvenilir, sağlıklı gıda sunulmasının sağlanması olarak açıklandı.

denetimlerin odağı:

Kontrollerde satışa sunulan gıda ürünlerinin kalitesi ile bunların saklandığı ve hazırlandığı alanlar titizlikle inceleniyor. Ekipler, özellikle son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, mevzuata uygunluk, gıdaların muhafaza koşulları ve işletmelerin genel hijyen standartları üzerinde yoğunlaşıyor.

uyarı ve işlemler:

Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler için yetkililer tarafından gerekli uyarılar yapılıyor ve mevzuata uygun işlemler uygulanıyor. Yetkililer, tespit edilen risklerin giderilmesine yönelik tedbirlerin takip edileceğini ve gerektiğinde idari işlem başlatılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerin sadece sezon başında değil, eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini vurguladı. Yapılan düzenli kontrollerin, okullarda hijyenik ortamların oluşturulmasına ve öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişiminin güvence altına alınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kent genelindeki uygulamalarla, hem işletmelerin mevzuata uyumunun artırılması hem de velilerin ve öğrencilerin içinin rahat olması amaçlanıyor. Denetimler sonucunda elde edilen bulguların ilgili kurumlarla paylaşılacağı ve eksikliklerin sürekli izleneceği belirtildi.

KARS’TA OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELER DENETLENİYOR(KARS-İHA)

KARS’TA OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELER DENETLENİYOR(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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