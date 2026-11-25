piknikte beklenmedik misafir:

Kars'ta doğayla iç içe vakit geçiren piknikçilere beklenmedik bir ziyaretçi konuk oldu. Alana kadar gelen kızıl tilki, insanların bulunduğu noktalara temkinli şekilde yaklaştı ve yanlarında bulunan yiyecekleri almak için fırsat kolladı.

Vatandaşların eline yaklaşarak ekmek ve balıkları aldığında, tilki her seferinde yiyeceği kapıp hızla uzaklaştı; biraz bekledikten sonra yeniden ortaya çıkarak aynı davranışı tekrarladı. Bu döngü, alandaki kişilere hem eğlenceli hem de renkli görüntüler sundu.

görgü tanıklarının anlatımı:

O anlara tanık olanlar, tilkinin aç olabileceğini düşünerek ellerindeki yiyecekleri paylaştıklarını söyledi. Vedat Demiral konuyla ilgili, "Biraz doyurduk, şuan yiyecek bulmaları biraz zor. Malum kış şartları, elimizden geldiğince ekmek verdik, balık verdik. Karnını doyurduk gitti" ifadelerini kullandı.

Yerel halkın yabani hayvanlarla yakın ilişkisi de dikkat çekti. Sarıkamışlı olduğunu belirten Sinan Elik, "Biz Sarıkamış’ta ayılarla iç içe yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi kızıl tilkiyi de burada elimizle besliyoruz" diyerek bölgedeki günlük yaşamın doğayla iç içe geçtiğini anlattı.

görüntüler ve halkın tepkisi:

Piknik alanında yaşanan karşılaşma çevredeki diğer vatandaşların da ilgisini çekti. Tilkinin insanlara yaklaşması, ekmeği kaptıktan sonra hızla uzaklaşması ve tekrar dönmesi anlar kameraya yansıdı. İzleyenler, bu tür karşılaşmaların hem şaşırtıcı hem de unutulmaz olduğunu belirtti.

Olay, alanda bulunanların doğaya yakınlıklarını ve kış koşullarında yabani hayvanların besin arayışını gözler önüne serdi. Piknikçilere kısa süreliğine neşe veren ziyaretçi, bölgedeki günlük yaşamın doğayla iç içe geçtiğini bir kez daha gösterdi.

Kars'ta kızıl tilkiyi elle beslediler