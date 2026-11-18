Kars'ta sağım hijyeni eğitimiyle üretim kalitesi artırılıyor

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursları, Merkez ilçeye bağlı Halefoğlu Köyü'nde sürüyor. Programın hedefi, bölge hayvancılığında verimliliği artırmak, hayvan sağlığını korumak ve tüketiciye ulaşan sütün güvenilirliğini yükseltmektir.

Eğitimde öne çıkan uygulamalar:

Kurslarda süt sığırcılığı yapan yetiştiricilere sağım öncesi ve sonrası hijyen kuralları ayrıntılı şekilde aktarılıyor. Eğiticiler, meme temizliği, sağım ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu ile ekipmanların uygun şartlarda muhafazası konularında hem teorik hem uygulamalı bilgiler veriyor.

Ayrıca hayvanlarda meme sağlığının korunması, sağım sırasında uyulması gereken hijyen usulleri ve sütün kalitesini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin önlenmesine yönelik doğru yetiştiricilik uygulamaları üzerinde duruluyor.

Beklenen etkiler ve sürdürülebilir uygulamalar:

Yürütülen eğitimlerle geleneksel hayvancılık uygulamalarının bilimsel ve teknik bilgilerle desteklenmesi, yetiştiricilerin günlük üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilmeleri amaçlanıyor. Bu sayede işletmelerde hijyen standartlarının yükselmesi ve tüketiciye daha güvenilir süt ulaşması hedefleniyor.

Programların, üreticilerin bilgi ve becerilerini güçlendirerek bölgedeki süt üretiminin kalitesine ve yetiştiricilerin gelirine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Kars genelinde bu tür eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yetiştiricilerin ihtiyaçları doğrultusunda devam etmesi planlanıyor.

KARS’TA SÜT ÜRETİMİNDE KALİTE SEFERBERLİĞİ! YETİŞTİRİCİLERE SAĞIM HİJYENİ EĞİTİMİ(KARS-İHA)