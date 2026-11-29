Kars'ta kömürlükte çıkan yangın köy sakinlerini alarma geçirdi

Dikme köyünde Selahattin Elyıldırım'a ait kömürlükte, soba bacasından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Kömürlükte bulunan odun, kömür, arpa ve tezek gibi yanıcı maddelerin yoğunluğu alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olaya müdahale etti.

itfaiyenin müdahalesi:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun duman ve alevlerin arasında soğutma ve söndürme çalışmaları yürüttü. Kömürlük, ahır ve evin bitişik olduğu alan yangının konuta sıçrama riskini yükselttiği için itfaiye ekiplerinin çalışması titizlikle sürdü. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve bitişikteki evin alevlere teslim olması engellendi.

zarar ve soruşturma:

Yangında kömürlükteki malzemeler zarar görürken, kümes hayvanlarının telef olduğu bildirildi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı, polis ve ilgili birimler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay, köy sakinlerinde hem korku hem de itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi nedeniyle rahatlama yarattı.

Köydeki müdahale ve hasar tespit çalışmaları sürerken yetkililer, soba ve baca bakımının önemine yeniden dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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