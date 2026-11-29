Kars'ta kurt köy yerleşimine girip bir kazı aldı:

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İncedere köyünde gündüz saatlerinde görülen bir kurt, yiyecek ararken köy sınırlarına kadar yaklaştı. Vatandaşların aktardığına göre kurt, çevredeki kazları fark ederek hızla bir tanesini yakaladı ve kazı ağzına alarak uzaklaştı.

Olay anında köyde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, kurdun kazı kaptığı ve yerleşimden hızla uzaklaştığı anlar net şekilde görülüyor. Görüntüler, bölge sakinleri arasında hem şaşkınlık hem de endişe yarattı.

görüntüler ve yerel halkın uyarısı:

Kaydedilen görüntülerdeki hareketlilik, özellikle kış mevsiminin etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşimlere yaklaşabildiğine dikkat çekiyor. Köylüler, benzer durumlarda dikkatli olunması ve hayvanların provoke edilmemesi gerektiğini vurguladı. Olayın an be an kaydedilmesi ise yaşananları belgelemiş oldu.

KARS’TA AÇ KURT KAZI KAPTIĞI GİBİ KAÇTI(KARS-İHA)