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Kars'tan birlik çağrısı: terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla vurgulandı

MHP'li Sadir Durmaz Kars kongresinde 'terörsüz Türkiye' hedefinin bölge için hayati olduğunu, ülke içi kenetlenmenin zorunlu olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:18

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kars'tan birlik çağrısı: terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla vurgulandı

Kars için terörsüzlük vurgusu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Kars İl Başkanlığı 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada 'terörsüz Türkiye' hedefinin Kars açısından taşıdığı özel anlamı öne çıkardı. Durmaz, Kars'ın terörün, istikrarsızlığın ve bölgesel çatışmaların etkilerini iyi bilen bir kent olduğuna dikkat çekti ve bu nedenle hedefin burada ayrı bir derinlik kazandığını belirtti.

Konuşmasında terörün sadece güvenlik boyutu olan bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal dokuyu ve ekonomiyi aşındıran bir olgu olduğunu ifade eden Durmaz, bunun milletin evlatlarına, anaların yüreklerine ve ülkenin kaynaklarına verdiği zararların uzun vadeli olduğunu vurguladı. Durmaz, terörle mücadeleyi 'emperyalist hesapların taşeronluğu' yapan yapıların tasfiyesi olarak tanımladı ve kalıcı çözüm iradesinin önemine işaret etti.

Bölgesel gelişmeler ve birlik mesajı:

Durmaz, dünyada ve özellikle bölgede yaşanan gerilimlere dikkat çekerek Türkiye'nin güçlü ve güvenli bir devlet olarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. Bölgede sorunların arttığına dikkat çeken Durmaz, bu ortamda güçlü olmanın tercih değil, mecburiyet olduğunu kaydetti.

Türkiye kendi içinde kenetlendikçe dışarıdan çizilmek istenen hiçbir senaryo bu millete kabul ettirilemeyecektir ifadesiyle, etnik ve mezhep temelli tuzaklara karşı uyanık olunması çağrısında bulundu. Aynı bayrağın gölgesinde ve aynı devlet çatısı altında kardeşçe yaşama iradesinin korunmasının, ülkenin güvenliğini sağlamanın anahtarı olduğunu dile getirdi.

Siyasi birlik ve gelecek hedefleri:

Durmaz, Cumhur İttifakı kapsamında Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleştirilmesinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye'yi gelecek nesillere emanet etme sorumluluğuna vurgu yaptı ve bu hedeflere ulaşmanın milletçe kenetlenmeyi gerektirdiğini ifade etti.

Kongrede AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Kars İl Başkanı Ali Okyay ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger de konuşma yaparak kongrenin hayırlı olmasını diledi. Mevcut il başkanı Ali Okyay'ın il başkanlığı seçimine tek aday olarak katıldığı ve kongre sonrasında teşkilatın yeni dönem yönetimine ilişkin seçim sürecine geçilmesinin beklendiği belirtildi.

Kongre, MHP Kars İl Teşkilatı üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla devam ediyor. Durmaz'ın konuşması, Kars özelinde terörle mücadele ve toplumsal dayanışma mesajlarını öne çıkararak, yerel dinamiklerin ulusal hedeflerle nasıl örtüştüğünü göstermesi açısından dikkat çekti.

MHP KARS İL BAŞKANLIĞININ 15. OLAĞAN İL KONGRESİ DÜZENLENDİ.

MHP KARS İL BAŞKANLIĞININ 15. OLAĞAN İL KONGRESİ DÜZENLENDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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