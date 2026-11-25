Kars'ta 25 Kasım açıklaması:

AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin sadece bireysel bir olay olmadığını, toplumun tamamını ilgilendiren ağır bir insan hakları sorunu olduğunu söyledi. AK Parti Kars İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen basın toplantısına AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarıdağ ve partililer katıldı.

şiddetin toplumsal etkileri ve uluslararası veriler:

Sara, şiddetin insan onurunu zedelediğini, adalet duygusunu yaraladığını ve toplumsal huzura zarar verdiğini vurguladı. Dünyada yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatının bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı. Şiddetin temelinde kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen anlayışların bulunduğunu belirten Sara, bu nedenle mücadelenin yalnızca hukuki tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda toplumsal zihniyet değişimini de hedef alması gerektiğini kaydetti.

devlet politikaları ve kurumların rolü:

Sara, AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri, KADES uygulaması ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı gibi mekanizmaların kadınların korunmasında önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın da alandaki çalışmalar için yol haritası sunduğunu belirtti. Yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını, şiddet mağdurlarının korunması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasının hayati olduğunu sözlerine ekledi.

yerel çalışmalar ve çağrı:

AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının 81 ilde kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Sara, mücadeleye kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Kadınların kimliği, inancı, dili veya yaşadığı coğrafya ne olursa olsun haklarının eşit şekilde korunmasının zorunlu olduğunu belirterek, Gazze gibi çatışma bölgelerindeki kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve hak ihlallerine karşı da uluslararası topluma çağrı yaptı.

Sara, kadınların ailede, okulda, iş hayatında, sokakta ve dijital dünyada güven içinde yaşamaları gerektiğini vurgulayarak, toplumsal farkındalığın artırılmasının şiddetin önlenmesinde belirleyici olduğunu söyledi. Açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz."

Toplantıda ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede başvuruların etkin değerlendirilmesi, mağdurların korunması ve adalete erişimin kolaylaştırılması gibi somut adımların önemine dikkat çekildi ve 25 Kasım gününün toplumsal farkındalığın güçlendirilmesine vesile olması temenni edildi.

AK PARTİ KARS KADIN KOLLARI BAŞKANI ZELAL SARA: “TEK BİR KADININ DAHİ ŞİDDETE MARUZ KALMASINA ASLA RIZA GÖSTEREMEYİZ”(KARS-İHA)