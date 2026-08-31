kartal: çok daha farklı bir skor alabilirdik

fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig 3. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kartal, rakibi "çok güçlü" olarak nitelendirirken takımının maç boyunca uyguladığı oyun planından memnun olduğunu belirtti.

maçın analizinde öne çıkanlar:

Kartal, Samsunspor hakkında yaptıkları hazırlığın maçtaki performanslarını etkilediğini söyledi: "Samsunspor takımını iyi analiz ettik. İyi bir takım, koşan bir takım, hücumsal anlamda maç kazanmak için üretmeye çalışan bir takım." Teknik direktör, ekibinin bir oyun felsefesi ve strateji ile sahaya çıktığını, bunları "gayet iyi" uyguladıklarını ifade etti.

İlk devrede gol bulduklarını ama daha fazla sayı atabilecek fırsatlar yakaladıklarını vurgulayan Kartal, ceza sahasında bazı pozisyonlarda çoğalamadıkları için skoru yeterince artıramadıklarını söyledi. "Sadece bir gol atabildik ama çok fazla gol pozisyonuna girdik" diyerek özellikle hücum üretkenliğine rağmen bitiricilik eksikliğine işaret etti.

oyuna adaptasyon ve saha içi değerlendirme:

İsmail Kartal, takımının teknik ekibin oyun felsefesini benimsemeye başladığını ve oyuncuların bu sistemle oynamaktan keyif aldıklarını belirtti. Kartal, "Takımımız her geçen gün bizim oyun felsefemizi benimseyerek, kabul ederek futbol oynamaya çalışıyor. Bundan da keyif alıyorlar" diye konuştu. İlerleyen maçlarda hem takım oyununun hem de bireysel performansların gelişmesinin kendilerini memnun ettiğini ekledi.

Maçın ikinci golünden sonra kontrollü bir oyun tercih ettiklerini, rakibi yorup daha net skorlar almak için gayret ettiklerini söyleyen Kartal, sonuç olarak 2-0 galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirip oyuncularını tebrik etti: "Sonuçta Samsunspor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

transfer gündemi:

Toplantıda transferlerle ilgili soruları da yanıtlayan Kartal, kadrodaki durum nedeniyle takviyenin sınırlı olduğunu ifade etti. Teknik direktör, "Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu" dedi ve yönetimin ve başkanın bu konuda çalıştığını aktardı.

Kartal, olası bir transfer planının genç oyuncu ağırlıklı olacağını ve yönetimin bu hedef doğrultusunda girişimlerde bulunduğunu belirtti. Toparlayacak olursak, Kartal hem oyundan hem de kadronun adaptasyon sürecinden memnun; ancak maç içinde yaratılan çok sayıda fırsatın değerlendirilmemesi, teknik heyetin üzerinde durduğu bir konu olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP OLARAK NİTELENDİRDİĞİ SAMSUNSPOR’A KARŞI DAHA FARKLI BİR GALİBİYET ALABİLECEKKEN FIRSATLARDAN YARARLANAMADIKLARINI SÖYLEDİ.